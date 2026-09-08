iPhone 18 Pro Max bất ngờ lộ diện trước ngày ra mắt

Video rò rỉ mới nhất cho thấy iPhone 18 Pro Max sở hữu màu Dark Cherry, trong khi iPhone 18 Pro có màu Sky Blue.

Theo PhoneArena, một video được chia sẻ trên blog Naver của Hàn Quốc bởi người dùng Yeux1122 đã tiết lộ chi tiết về các sản phẩm mà Apple sẽ giới thiệu tại sự kiện diễn ra vào rạng sáng 10.9, mang đến cho người dùng cái nhìn gần nhất về thiết kế cuối cùng của hai mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sắp tới.

Phiên bản màu Dark Cherry của iPhone 18 Pro Max

Video cho thấy iPhone 18 Pro Max sẽ có màu Dark Cherry và được giới chuyên môn đánh giá là màu sắc nổi bật cho chiến dịch giới thiệu loạt iPhone mới trong năm nay. Trong khi đó, iPhone 18 Pro xuất hiện với tông màu Sky Blue. Đây là hai trong số ba màu mà Apple dự kiến mang đến dòng iPhone Pro trong năm nay, bên cạnh màu Black.

Khi nhìn về thiết kế của loạt iPhone 18 Pro, sản phẩm dường như không mang đến thay đổi đáng kể nào so với mẫu tiền nhiệm, iPhone 17 Pro. Như vậy, Apple tiếp tục giữ phong cách bảo thủ đối với ngôn ngữ thiết kế và đường nét khung máy. Kết quả là bảng màu mới trở thành điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất khi cầm thiết bị trên tay.

Các cải tiến chính trên iPhone 18 Pro sẽ tập trung vào phần cứng bên trong và cụm máy ảnh. Nhiều nguồn rò rỉ gần đây chỉ ra rằng Apple đã chuẩn bị ra mắt cảm biến camera sau mới với khẩu độ có thể thay đổi trên cả hai mẫu Pro nhằm kiểm soát tốt hơn lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh trong các điều kiện khó khăn.

Phiên bản màu Sky Blue của iPhone 18 Pro

Sức mạnh xử lý của bộ đôi này đến từ chip A20 Pro mới dựa trên quy trình 2 nm của TSMC, đi kèm với modem truyền thông cải tiến và dung lượng pin lớn hơn nhằm đảm bảo mang đến cho người dùng thời gian sử dụng lâu hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Được biết, buổi giới thiệu dòng iPhone 18 Pro và iPhone gập sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 10.9 theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý, đây sẽ là sự kiện chính thức đầu tiên của John Ternus kể từ khi đảm nhận vị trí CEO Apple, bắt đầu từ ngày 1.9 qua.

Theo Kiến Văn (TNO)