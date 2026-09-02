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Chưa bán ra, iPhone gập đã lộ thông tin đáng lo ngại

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Chi phí thay màn hình iPhone gập được ước tính lên tới 1.155 USD, cao hơn đáng kể so với Galaxy Z Fold8.

Chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, tên tạm gọi iPhone Ultra, đang thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ vì mức giá dự kiến lên tới hơn 2.000 USD, mà còn vì chi phí sửa chữa có thể rất cao. Theo báo cáo từ Apple World Today, sản phẩm dự kiến sẽ được ra mắt trong sự kiện diễn ra vào tháng 9, bên cạnh iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Chi phí sửa chữa màn hình iPhone Ultra có thể lên tới 1.155 USD, tương đương hơn 30 triệu đồng .ẢNH: TT Technology/YouTube
Chi phí sửa chữa màn hình iPhone Ultra có thể lên tới 1.155 USD, tương đương hơn 30 triệu đồng .ẢNH: TT Technology/YouTube

Ricky Panesar, người sáng lập công ty sửa chữa iCorrect, ước tính việc thay thế màn hình bên trong của iPhone Ultra có thể tốn khoảng 1.155 USD, cao hơn nhiều so với mức 772 USD mà Samsung tính cho việc sửa chữa màn hình tương tự trên Galaxy Z Fold8. Panesar cho rằng sự kết hợp giữa các tấm nền của Samsung Display và thiết kế bản lề độc quyền của Apple là nguyên nhân chính khiến chi phí sửa chữa tăng cao, có khả năng biến iPhone gập thành một trong những sản phẩm có chi phí bảo trì đắt đỏ nhất trên thị trường.

Người tiêu dùng được khuyến cáo gì khi mua iPhone gập?

Theo thông báo từ Apple, sự kiện mùa thu của công ty sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ sáng 10.9 với chủ đề "Surprise and shine". Trong khi một số nguồn tin cho rằng chiếc iPhone gập có thể không được bán ra ngay lập tức mà phải chờ đến tháng 10, hầu hết đều kỳ vọng Apple sẽ giới thiệu sản phẩm ngay tại sự kiện tháng 9 cùng các sản phẩm mới khác.

Được biết, chi phí sửa chữa cao được xem là một trong những vấn đề lớn đối với các thiết bị gập, bởi thiết kế đột phá thường đi kèm với màn hình và bản lề phức tạp, dẫn đến chi phí bảo trì cao. Hiện tại, Apple vẫn chưa công bố giá sửa chữa chính thức hoặc chi tiết về dịch vụ AppleCare đối với iPhone Ultra. Các chuyên gia khuyến cáo những ai cân nhắc mua iPhone Ultra nên tính đến cả giá bán đắt đỏ và chi phí tiềm năng để duy trì hoạt động của thiết bị trong thời gian dài.

Cuối cùng, sẽ thú vị để xem bản lề và màn hình bên trong của iPhone Ultra có thể hoạt động tốt đến mức nào. Trước đây, một số thiết bị gập đã gặp phải vấn đề về độ bền, vì vậy đây là cơ hội để Apple chứng minh rằng sự chờ đợi là xứng đáng.

Theo Kiến Văn (TNO)

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