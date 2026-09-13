iPhone 18 Pro Max 'cháy hàng', hẹn giao sang tháng 10

Chỉ khoảng 10 phút sau khi mở cổng đặt trước vào lúc 19 giờ ngày 12.9, thời gian giao hàng dự kiến của các phiên bản iPhone 18 Pro Max trên hệ thống Apple Store trực tuyến tại Việt Nam đã bị lùi thêm từ 2 đến 3 tuần.

Việc Apple Store phải hẹn giao máy iPhone 18 Pro Max sang trung tuần tháng 10 đồng nghĩa lượng máy phân bổ cho đợt trả hàng đầu tiên vào ngày 18.9 đã được đặt kín, trong khi lưu lượng truy cập lớn cũng gây nghẽn cục bộ tại nhiều chuỗi bán lẻ ủy quyền chính thức (AAR).

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ những phút đầu mở cổng đặt hàng, nền tảng trực tuyến của Apple tại thị trường Việt Nam ghi nhận tình trạng quá tải khi người dùng liên tục nhận thông báo chờ hệ thống điều hướng. Đến khoảng 19 giờ 9 phút, các tùy chọn dung lượng tiêu chuẩn vẫn hiển thị thời hạn giao hàng ban đầu từ 7 đến 10 ngày (tức kịp mốc mở bán 18.9).

Lịch hẹn giao iPhone 18 Pro Max trên Apple Store Việt Nam đã dời sang trung tuần tháng 10. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 2 phút sau đó, thời gian giao các phiên bản iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy và Xanh Băng Thanh với dung lượng 256 GB và 512 GB đồng loạt bị đẩy lùi sang khung thời gian từ ngày 29.9 đến 6.10, thậm chí có người bị dời lịch sang ngày 13.10.

Trái ngược với sự khan hiếm của các bản dung lượng phổ thông, các phiên bản bộ nhớ cao cấp nhất như 2 TB vẫn giữ nguyên tiến độ giao hàng trong ngày đầu mở bán. Việc lùi thời điểm giao hàng đã khá quen thuộc, phản ánh quy mô nhu cầu tập trung lớn vào một nhóm phiên bản nhất định, kết hợp với hạn mức nguồn cung đợt một được chia sẻ cho toàn bộ khu vực.

Trên sàn thương mại điện tử, tình trạng "cháy hàng" nhanh chóng cũng diễn ra chỉ ít phút sau khi mở bán. Không ít người dùng đã chọn kênh mua hàng này để tận dụng mã giảm giá từ sàn cũng như đơn vị thanh toán để có mức giá tốt hơn so với cửa hàng Apple Store.

Tỷ lệ đặt cọc tăng trên các hệ thống phân phối AAR

Sức ép tiêu thụ không chỉ diễn ra trên kênh trực tiếp của Apple mà còn thể hiện rõ qua các số liệu đặt cọc thực tế tại mạng lưới bán lẻ trong nước. Tại hệ thống Thế Giới Di Động và TopZone, chỉ sau nửa tiếng mở cổng, hệ thống đã ghi nhận gần 167.000 lượt đặt cọc thành công trên tổng số 181.000 yêu cầu được tạo, đạt tỷ lệ chuyển đổi cao kỷ lục và tăng hơn gấp đôi so với đợt phát hành iPhone 17 series.

Tại hệ thống CellphoneS, lưu lượng truy cập tăng vọt giúp chuỗi này chốt thành công hơn 10.000 đơn cọc có bảo đảm chỉ trong vòng 15 phút đầu, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu đặt hàng tiếp tục khẳng định thị hiếu ưu tiên phiên bản đầu bảng và màu sắc mới của người dùng trong nước. Thống kê từ Viettel Store cho thấy hệ thống cán mốc gần 60.000 lượt quan tâm sau hai ngày ra mắt, trong đó riêng phiên bản màu Đỏ Burgundy chiếm tới 70% lượng lựa chọn đối với mẫu iPhone 18 Pro Max.

Tương tự tại FPT Shop, lượng khách hàng đăng ký nhận thông tin thiết bị mới tăng hơn 30% so với mùa trước, trong đó dòng Pro Max duy trì tỷ trọng áp đảo, xếp trên hai mẫu máy còn lại là iPhone Duo và iPhone 18 Pro.

Bảng giá iPhone mới tại một AAR ở Việt Nam

Còn theo đánh giá của Hoàng Hà Mobile, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn là những cái tên nổi bật, nhận được sự quan tâm lớn từ nhóm khách hàng cao cấp tại Việt Nam. Trong đó, iPhone 18 Pro Max tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong lượng đặt hàng, các phiên bản 256 GB và 512 GB được dự báo tiếp tục là những lựa chọn phổ biến trong giai đoạn đầu.

"Chỉ sau 10 phút đầu tiên mở đặt hàng, Hoàng Hà Mobile ghi nhận hơn 9.000 đơn hàng trên toàn quốc, tăng 15% so với cùng kỳ mở bán thế hệ trước. Hệ thống dự kiến sau 24 giờ đầu tiên đạt khoảng 18.000 đơn hàng", đại diện hệ thống cho biết. Phiên bản iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy chiếm hơn 80% lượng đặt của đơn vị này. Trong đó, bản 256 GB chiếm 91%, bản 512 GB chiếm 7,5% và bản 1 TB là 1,5%.

Sức nóng của dòng Pro năm nay diễn ra trong bối cảnh giá bán niêm yết đã được điều chỉnh tăng. iPhone 18 Pro có mức khởi điểm 38,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, tăng 4 triệu đồng so với mức công bố của iPhone 17 Pro ở thời điểm mở bán năm ngoái, trước khi chạm mức 77,99 triệu đồng cho bản 2 TB. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,99 triệu đồng (256 GB) đến 80,99 triệu đồng (2 TB).

Khác với các năm trước khi toàn bộ dải thiết bị được mở bán đồng loạt, đợt đặt hàng ngày 12.9 tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ tập trung vào bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max. Mẫu điện thoại gập iPhone Duo được Apple tách riêng lịch trình thương mại, dự kiến bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 16.10 và giao hàng từ ngày 23.10 tới.

Theo Anh Quân (TNO)