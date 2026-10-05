Google sắp giới hạn Gemini miễn phí

Kể từ ngày 9.10, người dùng Gemini miễn phí sẽ chỉ còn truy cập Flash-Lite, thay vì Flash và Pro như trước đây.

Theo Digitaltrends, những người không đăng ký dịch vụ Google AI sẽ chỉ được sử dụng phiên bản Flash-Lite của Gemini. Trong khi đó, người dùng đăng ký gói AI Plus sẽ có quyền truy cập vào cả Flash-Lite và Flash, còn mô hình Pro mạnh mẽ hơn sẽ yêu cầu người dùng phải đăng ký gói Google AI Pro hoặc AI Ultra.

Google không còn muốn người dùng Gemini miễn phí thoải mái sử dụng các tính năng nâng cao nữa. Ảnh: AFP

Google muốn phân tầng Gemini chặt chẽ hơn

Google cho biết, người dùng AI Plus sẽ nhận được email thông báo chi tiết về những thay đổi này khi chúng có hiệu lực. Đối với người dùng miễn phí, tổn thất lớn nhất sẽ là việc không còn quyền truy cập vào Gemini 3.1 Pro. Hiện tại, người dùng miễn phí có thể sử dụng phiên bản Pro và Gemini 3.6 Flash, nhưng cả hai sẽ không còn được cung cấp khi các giới hạn mới được áp dụng. Thay vào đó, họ sẽ chỉ được sử dụng phiên bản Flash-Lite nhẹ hơn.

Sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi Google công bố mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh nhất từ trước đến nay, Gemini 4 Argon. Tuy nhiên, mô hình này vẫn chưa được phát hành cho người dùng phổ thông, vì Google đang thử nghiệm với các cơ quan chính phủ Mỹ và một nhóm đối tác đáng tin cậy trước khi triển khai rộng rãi.

Ngoài ra, Google cũng giới thiệu các thiết lập thấp, trung bình và cao cho bất kỳ mô hình nào trong gói cước của người dùng. Thiết lập cao hơn cho phép Gemini có nhiều không gian hơn để giải quyết vấn đề, nhưng cũng tiêu tốn nhiều dung lượng sử dụng hơn. Đặc biệt, tính năng Deep Think vẫn chỉ dành riêng cho gói AI Pro và Ultra.

Mặc dù vậy, không phải tất cả các tính năng mới nhất của Gemini đều chỉ dành cho gói trả phí. Gần đây, Google đã triển khai tính năng Skills cho người dùng miễn phí nhằm giúp họ lưu lại hướng dẫn cho các tác vụ thường xuyên yêu cầu Gemini thực hiện.

Các gói cước Gemini hiện nay

Được biết, ở thời điểm hiện tại, gói miễn phí của Gemini bao gồm Gemini 3.6 Flash và quyền truy cập hạn chế vào Gemini 3.1 Pro, cùng với các tính năng như Deep Research, Gemini Live và tạo hình ảnh. Gói Google AI Plus có giá 4,99 USD/tháng cung cấp gấp đôi giới hạn sử dụng Gemini, 400 GB dung lượng lưu trữ, tính năng tạo video, Daily Brief và các tương tác theo lịch trình.

Gói Google AI Pro có giá 19,99 USD/tháng, nâng cao giới hạn sử dụng và cung cấp quyền truy cập vào các mô hình mạnh mẽ hơn của Google, cùng 5 TB dung lượng lưu trữ. Cuối cùng, gói AI Ultra có giá khởi điểm 99,99 USD/tháng, cung cấp quyền truy cập vào mô hình cao cấp nhất, giới hạn lớn hơn, dung lượng lưu trữ nhiều hơn và các tính năng cao cấp bổ sung.

Theo Kiến Văn (TNO)