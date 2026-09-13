iPhone 18 Pro Max đối đầu Galaxy S26 Ultra: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Không gây ấn tượng mạnh mẽ như iPhone Duo khi giữ nguyên kiểu dáng cổ điển, iPhone 18 Pro Max vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một sản phẩm cao cấp với màn hình lớn và nhiều camera.

Galaxy S26 Ultra và iPhone 18 Pro Max tiếp tục là hai cái tên tiêu biểu trong hệ sinh thái Android và iOS. Ảnh: tạo bởi Gemini

Nhưng iPhone 18 Pro Max không phải là lựa chọn duy nhất ở phân khúc cao cấp, nơi Galaxy S26 Ultra cũng là một thiết bị mạnh mẽ. Một số người có thể bị cuốn hút bởi iOS và màu đỏ Burgundy của iPhone 18 Pro Max, hoặc đơn giản là thích sự tự do của Android và bút S Pen trên Galaxy S26 Ultra. Nhưng nhìn chung, sự lựa chọn giữa chúng có thể phụ thuộc vào sở thích cá nhân và một số chi tiết nhỏ.

Thiết kế và màn hình

Về thiết kế, cả hai điện thoại đều có hình dáng chữ nhật truyền thống, không có màn hình gập. Cả iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra đều có kích thước màn hình 6,9 inch, nhưng iPhone 18 Pro Max có các góc bo tròn, còn Galaxy S26 Ultra có hình dạng thẳng hơn. Apple sử dụng thiết kế nhôm và kính cho mặt lưng, trong khi Samsung chọn mặt lưng hoàn toàn bằng kính. Một điểm nổi bật của Galaxy S26 Ultra là trọng lượng nhẹ hơn, chỉ 214 gram so với 249 gram của iPhone 18 Pro Max.

Cả hai đều có màn hình OLED 120 Hz với độ phân giải cao. Ảnh: Khương Nha

Về màn hình, iPhone 18 Pro Max sử dụng tấm nền OLED với độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel, tần số quét 120 Hz và độ sáng đạt 3.000 nit. Galaxy S26 Ultra có màn hình AMOLED với độ phân giải cao hơn một chút, 3.120 x 1.440 pixel, nhưng sự khác biệt này khó nhận thấy trong thực tế. Galaxy S26 Ultra cũng có tốc độ làm mới 120 Hz, nhưng độ sáng chỉ đạt 2.600 nit, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng ngoài trời.

Sự khác biệt lớn ở camera

iPhone 18 Pro Max sở hữu ba camera ở mặt sau với cảm biến chính 48 MP cùng khẩu độ có thể điều chỉnh, cho phép người dùng kiểm soát nghệ thuật hơn trong việc chụp ảnh. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra có cảm biến chính 200 MP, giúp người dùng có thể cắt ảnh mà không giảm chất lượng. Đặc biệt, Galaxy S26 Ultra có đến hai camera tele cho zoom 3x và 5x, trong khi iPhone chỉ có một camera tele cho zoom 4x.

Đối với khả năng quay video, iPhone 18 Pro Max giúp quay video 4K lên đến 120 khung hình/giây, HDR và Dolby Vision, trong khi Galaxy S26 Ultra cho phép quay video 8K, nhưng tính năng này chưa phổ biến trong thực tế.

Chip A20 Pro trên iPhone 18 Pro Max hứa hẹn cho khả năng xử lý nhanh chóng. Ảnh: Apple

Hiệu năng, pin và sinh trắc học

Khi nhắc đến hiệu năng, iPhone 18 Pro Max gây chú ý khi sở hữu chip A20 Pro mới, trong khi Snapdragon 8 Elite Gen 5 có trên Galaxy S26 Ultra là một chip cũ hơn. Về lý thuyết, chip A20 Pro (sản xuất trên quy trình 2nm của TSMC) sẽ tốt hơn Snapdragon 8 Elite Gen 5 (sản xuất trên quy trình 3nm cũng của TSMC).

Về dung lượng pin, cả hai điện thoại đều có dung lượng khoảng 5.000 mAh, đủ để sử dụng cả ngày mà không cần sạc. Thời gian sạc nhanh của cả hai cũng tương đương, với khả năng sạc từ 0% lên 50% trong khoảng 15 phút.

Ngoài ra, các chi tiết nhỏ như Face ID trên iPhone 18 Pro Max và cảm biến vân tay trên Galaxy S26 Ultra cũng tạo nên sự khác biệt.

Cuối cùng, quyết định lựa chọn giữa iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra phụ thuộc vào sở thích cá nhân và hệ sinh thái của mỗi người. Dù chọn sản phẩm nào, cả hai đều hứa hẹn mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

Theo Kiến Văn (TNO)