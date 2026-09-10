iPhone Duo và Galaxy Z Fold8: Cuộc đối đầu mới của smartphone gập cao cấp

Mặc dù thị trường điện thoại Android đã có các mẫu màn hình gập từ năm 2019, nhưng Apple giờ đây mới chính thức tham gia vào cuộc cạnh tranh này. iPhone Duo được thiết kế theo kiểu gập sách, tương tự như Galaxy Z Fold8, với màn hình ngoài và màn hình bên trong có kích thước như máy tính bảng.

Apple cuối cùng cũng đã gia nhập cuộc thị trường smartphone gập với iPhone Duo

Với thiết kế nhỏ gọn hơn so với nhiều điện thoại gập hiện có, iPhone Duo dễ dàng được đem ra so sánh với Galaxy Z Fold8 từ Samsung. Khi gập lại, cả hai thiết bị đều có kích thước tương tự như một cuốn hộ chiếu, mang đến trải nghiệm sử dụng rộng rãi khi mở ra.

Giá bán và tình trạng sẵn có

iPhone Duo sẽ được mở đơn đặt hàng trước từ ngày 18.10 với giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản 256 GB. Sản phẩm mới của Apple sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ ngày 23.10. Mức giá này cao hơn 100 USD so với Galaxy Z Fold8.

Màn hình và thiết kế

Cả iPhone Duo và Galaxy Z Fold8 đều sở hữu màn hình 7,6 inch bên trong, nhưng cả hai chọn hướng đi khác nhau. Trong khi iPhone Duo có các góc màn hình được uốn cong, Galaxy Z Fold8 lại sử dụng góc vuông hơn. Màn hình ngoài của iPhone Duo có kích thước 5,4 inch, thấp hơn so với 5,5 inch của Galaxy Z Fold8. Mặc dù có kích thước lớn hơn so với các smartphone thông thường, cả hai thiết bị vẫn dễ sử dụng.

Apple đã nhấn mạnh rằng iPhone Duo gần như không có nếp gấp trên màn hình gập, một điểm đáng chú ý trên sản phẩm. Bên cạnh đó, Apple cũng tự hào về khả năng chống trầy xước trên màn hình.

Cả hai đều mang đến thiết kế màn hình có ít nếp gấp

Camera và thời lượng pin

Cả hai điện thoại đều chỉ trang bị camera kép ở mặt sau, bao gồm camera chính và camera siêu rộng, nhiều khả năng bắt nguồn từ hạn chế về không gian trong thiết kế gập. iPhone Duo có camera siêu rộng 48 MP, tương tự như trên iPhone 18 Pro, trong khi Galaxy Z Fold8 có camera siêu rộng 50 MP.

Về thời lượng pin, Apple không công bố dung lượng cụ thể nhưng cho biết iPhone Duo có thể hoạt động liên tục đến 24 giờ ở điều kiện sử dụng thông thường. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 có pin 4.800 mAh mang đến khả năng phát video liên tục 26 giờ.

Nên chọn iPhone Duo hay Galaxy Z Fold8?

Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn quá sớm để xác định liệu iPhone Duo có vượt trội hơn Galaxy Z Fold8 hay không. Cả hai thiết bị đều có những điểm mạnh và yếu riêng, nhưng chúng đều hướng đến phân khúc điện thoại gập cao cấp. Sự ra mắt của iPhone Duo có thể đánh dấu một bước ngoặt trong ngành công nghiệp smartphone, nhưng liệu sản phẩm có thực sự thu hút được sự quan tâm của người dùng hay không là điều mà nhiều người vẫn còn chờ đợi.

Theo Kiến Văn (TNO)