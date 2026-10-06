Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Chiều nay (6-10) công bố giải Nobel Vật lý 2026: Thành tựu nào sẽ được vinh danh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, Reuters, nobelprize.com)

(GLO)- Giải Nobel Vật lý 2026 dự kiến được công bố sớm nhất lúc 16 giờ 45 phút ngày 6-10 (theo giờ Việt Nam) tại Stockholm, Thụy Điển. 

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, họp báo công bố giải diễn ra sớm nhất lúc 11 giờ 45 phút, theo giờ mùa hè Trung Âu.

Kết quả được thông báo ngay sau khi quyết định trao giải được thông qua. Sự kiện được phát trực tiếp trên website của Viện Hàn lâm và trang NobelPrize.org.

chieu-nay-cong-bo-giai-nobel-vat-ly-2026.png
Ảnh: TNO

Nobel Vật lý tôn vinh những khám phá hoặc phát minh có ý nghĩa quan trọng nhất trong lĩnh vực vật lý, theo di chúc của Alfred Nobel.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển là cơ quan lựa chọn người nhận giải. Thành tựu cụ thể được vinh danh năm 2026 sẽ được giới thiệu trong lễ công bố chiều 6-10.

Năm 2025, giải thưởng thuộc về ba nhà khoa học John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis với phát hiện về hiện tượng xuyên hầm lượng tử ở quy mô vĩ mô và sự lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện.

Các thí nghiệm của họ chứng minh những hiện tượng lượng tử có thể xuất hiện trong một hệ thống đủ lớn để cầm trên tay.

Tiền thưởng cho mỗi hạng mục Nobel năm 2026 được nâng lên 12 triệu kronor Thụy Điển.

Lễ trao giải được tổ chức ngày 10-12, nhân dịp tưởng niệm ngày mất của Alfred Nobel. Giải Vật lý cùng các giải khác, ngoại trừ Hòa bình, được trao tại Stockholm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

Tin tức

(GLO)- Tối 29-9 (theo giờ Việt Nam), tại Geneva, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026. Kết quả cho thấy chỉ số GII của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, xếp hạng 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025.

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

Tin tức

(GLO)- Trung Quốc đặt mục tiêu đến cuối năm 2028 hoàn thành bản đồ địa chất thế hệ mới bao phủ toàn bộ sao Hỏa với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ nghiên cứu lịch sử địa chất hành tinh đỏ và chuẩn bị cho sứ mệnh Thiên Vấn-3.

null