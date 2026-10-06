Chiều nay (6-10) công bố giải Nobel Vật lý 2026: Thành tựu nào sẽ được vinh danh?

(GLO)- Giải Nobel Vật lý 2026 dự kiến được công bố sớm nhất lúc 16 giờ 45 phút ngày 6-10 (theo giờ Việt Nam) tại Stockholm, Thụy Điển.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, họp báo công bố giải diễn ra sớm nhất lúc 11 giờ 45 phút, theo giờ mùa hè Trung Âu.

Kết quả được thông báo ngay sau khi quyết định trao giải được thông qua. Sự kiện được phát trực tiếp trên website của Viện Hàn lâm và trang NobelPrize.org.

Ảnh: TNO

Nobel Vật lý tôn vinh những khám phá hoặc phát minh có ý nghĩa quan trọng nhất trong lĩnh vực vật lý, theo di chúc của Alfred Nobel.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển là cơ quan lựa chọn người nhận giải. Thành tựu cụ thể được vinh danh năm 2026 sẽ được giới thiệu trong lễ công bố chiều 6-10.

Năm 2025, giải thưởng thuộc về ba nhà khoa học John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis với phát hiện về hiện tượng xuyên hầm lượng tử ở quy mô vĩ mô và sự lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện.

Các thí nghiệm của họ chứng minh những hiện tượng lượng tử có thể xuất hiện trong một hệ thống đủ lớn để cầm trên tay.

Tiền thưởng cho mỗi hạng mục Nobel năm 2026 được nâng lên 12 triệu kronor Thụy Điển.

Lễ trao giải được tổ chức ngày 10-12, nhân dịp tưởng niệm ngày mất của Alfred Nobel. Giải Vật lý cùng các giải khác, ngoại trừ Hòa bình, được trao tại Stockholm.