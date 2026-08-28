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iPhone 17 thống trị bảng xếp hạng smartphone bán chạy nhất

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Thị trường sụt giảm mạnh, nhưng vì sao iPhone 17 vẫn lập kỷ lục khó tin về doanh số?

Sau khi thống trị quý 1, mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn tiếp tục duy trì đà thành công rực rỡ trong quý 2/2026. Thiết bị này đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ để giữ vững vị trí số một trong top 10 smartphone bán chạy nhất thế giới. Sự ưa chuộng mạnh mẽ này phản ánh đúng xu hướng gia tăng doanh số của các dòng máy tiêu chuẩn trong những tháng sau thời điểm ra mắt.

Theo chuyên gia phân tích Karn Chauhan của Counterpoint Research, lượng máy bán ra của Apple tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp sự suy thoái chung của thị trường. Doanh số ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng tại Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Đông - châu Phi và thậm chí tăng gần gấp đôi tại Hàn Quốc. Sức hút lớn này đến từ việc Apple đã có nhiều nâng cấp và thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro.

iPhone 17 giữ vững ngôi vương bán chạy nhất hành tinh
iPhone 17 giữ vững ngôi vương bán chạy nhất hành tinh

iPhone 17 thống trị nửa bảng xếp hạng và gom trọn nửa doanh thu toàn cầu

Dải sản phẩm của 'táo khuyết' cho thấy sức mạnh tuyệt đối khi iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro lần lượt chia nhau vị trí thứ hai và thứ ba, đẩy Samsung Galaxy S26 Ultra xuống vị trí thứ tư. Danh sách top 10 còn có sự góp mặt của iPhone 17e ở vị trí thứ 7 và iPhone 16 ở vị trí thứ 10, giúp Apple chiếm trọn một nửa bảng xếp hạng. Kịch bản này tái lập kỳ tích mà hãng từng thiết lập được trong cùng kỳ năm 2025.

Bối cảnh thiếu hụt chip trên diện rộng trong năm 2026 đã thúc đẩy các nhà sản xuất tập trung tối đa nguồn lực vào phân khúc cao cấp. Dù cả Apple và Samsung đều có sự tăng trưởng, toàn bộ thị trường smartphone toàn cầu vẫn ghi nhận mức thu hẹp 11%. Việc thị phần của Apple liên tục mở rộng giữa lúc toàn ngành đi xuống thể hiện rõ nét vị thế vững chắc tại từng khu vực.

Sự thống trị của các dòng iPhone cũng mang lại kết quả tài chính vô cùng ấn tượng cho gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Dù chỉ chiếm 23% tổng lượng máy xuất xưởng trên toàn cầu, Apple đã bỏ túi tới 49% tổng doanh thu của toàn bộ thị trường smartphone. Con số này khẳng định hiệu quả kinh doanh vượt trội của Apple, được dẫn dắt bởi sức hút của dòng iPhone 17, trong bức tranh công nghệ thế giới hiện nay.

Theo Phong Đỗ (TNO)

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