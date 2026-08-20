4 lý do khiến iPhone 17 đáng mua trước khi iPhone 18 trình làng

Chờ iPhone 18 có thể không phải là quyết định sáng suốt khi iPhone 17 đang sở hữu nhiều lợi thế về giá và phần cứng.

Khi mà nhiều khách hàng đang chờ đợi để nâng cấp lên iPhone 18 từ các mẫu iPhone cũ hơn, mọi thứ có thể sẽ khác biệt trong năm nay. Theo các tin đồn, chỉ có dòng iPhone 18 Pro và các mẫu iPhone gập sẽ được giới thiệu trong sự kiện tháng 9, trong khi iPhone 18, Air 2 và 18e dự kiến sẽ chỉ ra mắt vào đầu năm sau.

Giá iPhone 17 có thể sớm tăng

Mặc dù về lý thuyết, dòng iPhone 17 sẽ được giảm giá sau khi các mẫu iPhone 18 Pro ra mắt, nhưng có khả năng điều ngược lại xảy ra: công ty sẽ tăng giá. Thậm chí, iPhone 18 có thể bị cắt giảm chất lượng do Apple cố gắng giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh khủng hoảng bộ nhớ, đồng thời chia sẻ linh kiện với dòng "e", thay vì duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao mà người dùng đã quen thuộc. Dưới đây là một số lý do mà người dùng nên tính đến chuyện mua iPhone 17 thay vì chờ đợi sự xuất hiện của iPhone 18.

Tất cả các mẫu iPhone đều 'tăng giá'

Báo cáo từ TrendForce cho thấy, giá iPhone 18 Pro có thể tăng đến 38% so với phiên bản tiền nhiệm. Không những vậy, công ty có thể tăng cả giá bán iPhone 17 hiện tại, vốn ở mức 799 USD.

Việc tăng giá iPhone gần như là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt khi công ty gần đây đã tăng giá các sản phẩm khác, từ Apple Watch cho đến MacBook. Vì vậy, không có gì đảm bảo công ty sẽ không điều chỉnh giá sau sự kiện tháng 9 tới. Kết quả là đây có thể trở thành thời điểm lý tưởng để mua iPhone 17 với giá hiện tại, trước khi giá tăng khiến sản phẩm trở nên kém hấp dẫn hơn.

Đã có thời điểm iPhone 17 được bán xuống mức giá dưới 22 triệu đồng

Giá trị trao đổi giảm

Apple thường giảm giá trị thu mua cũ đối với các mẫu iPhone khi ra mắt sản phẩm mới. Nếu người dùng đang muốn nâng cấp, đây có thể là thời điểm tốt để đến các cửa hàng để tìm mua một chiếc iPhone 17 tham gia chương trình "thu cũ đổi mới".

Ở thời điểm hiện tại, Apple định giá iPhone 16 Pro Max lên tới 720 USD khi đổi máy cũ, trong khi iPhone 8 chỉ được định giá 40 USD.

iPhone 18 bị 'hạ cấp'

Báo cáo từ nguồn rò rỉ trên Weibo cho thấy, Apple có thể hạ cấp một số tính năng của iPhone 18 so với mẫu iPhone 17 hiện tại. Đáng chú ý, chất lượng màn hình có thể kém hơn, khiến iPhone 18 giống với iPhone 18e hơn các dòng Pro. Mặc dù công nghệ Always On Display và ProMotion có thể vẫn được duy trì, nhưng độ sáng màn hình nhiều khả năng không thể đạt mức 3.000 nit như iPhone 17.

Hơn nữa, có khả năng Apple sẽ giảm số lõi GPU của chip A20 sắp ra mắt, từ 6 lõi của A19 Pro xuống 4 lõi cho iPhone 18, tương đương iPhone 18e. Kết quả là, iPhone 17 xử lý đồ họa tốt hơn một chút.

iPhone 17 vẫn là lựa chọn tốt

Cuối cùng, lý do chính để bỏ qua iPhone 18 là sản phẩm không được kỳ vọng để trở thành một bản nâng cấp lớn so với iPhone 17. Mặc dù iPhone 17 có thiết kế tương tự iPhone 16, nhưng nó cung cấp dung lượng lưu trữ gấp đôi, với ít nhất 256 GB cho người dùng, cùng màn hình tương tự phiên bản Pro. Chip A19 của iPhone 17 là một trong những bộ xử lý nhanh nhất trên thị trường, có thể xử lý hầu hết các tính năng của Apple Intelligence.

Nếu không phải vì khả năng tăng giá, lời khuyên sẽ là chờ iPhone 18 ra mắt để mua iPhone 17. Nhưng với giá hiện tại, đây có thể là cơ hội tốt nhất để sở hữu một chiếc iPhone chất lượng trong thời gian tới.

Theo Kiến Văn (TNO)