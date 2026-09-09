Apple trước giờ G: Những gì đã được xác nhận về sự kiện lúc 0 giờ ngày 10-9?

(GLO)- Sự kiện đặc biệt của Apple sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 10-9 (theo giờ Việt Nam). Trong khi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone gập đầu tiên được dự đoán là tâm điểm, Apple hiện mới chính thức xác nhận thời gian, chủ đề và nền tảng phát sóng sự kiện.

Apple sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt tại trụ sở Apple Park ở Cupertino, bang California (Mỹ), với chủ đề “Surprise and shine” và được Apple giới thiệu bằng hình ảnh logo Táo khuyết với hiệu ứng ánh sáng.

Theo thông tin trên trang chính thức của Apple, người dùng có thể theo dõi sự kiện trực tuyến qua website của hãng, trên YouTube và ứng dụng Apple TV.

Thông tin sự kiện "Surprise and Shine" được Apple đăng tải trên trang web của hãng. Ảnh chụp màn hình

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được chờ đợi

Tâm điểm của sự kiện được dự đoán là thế hệ iPhone cao cấp mới, gồm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Giới công nghệ kỳ vọng, Apple sẽ cập nhật các mẫu iPhone Pro và Pro Max trong đợt ra mắt lần này.

Cũng theo nhiều nguồn tin, Apple có thể chỉ giới thiệu 2 phiên bản Pro trong tháng 9, trong khi iPhone 18 bản tiêu chuẩn, iPhone Air thế hệ 2 và iPhone 18e có thể được chuyển sang thời điểm khác trong năm 2027.

iPhone gập được chờ đón

Một trong những sản phẩm được giới công nghệ quan tâm nhất là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple (còn gọi là iPhone Ultra).

Sự kiện lần này được trông chờ sẽ xuất hiện mẫu iPhone gập cao cấp, với thiết kế gập theo kiểu sách và có thể trở thành sản phẩm đáng chú ý.

Trước đó, nhiều nguồn tin mô tả thiết bị có màn hình ngoài khoảng 5,5 inch và màn hình bên trong khoảng 7,8 inch khi mở hoàn toàn. Tuy nhiên, những thông số này chưa được Apple xác nhận.

Mẫu điện thoại gập có thể thuộc phân khúc cao cấp với giá bán dự kiến trên 2.500 USD.

Bên cạnh iPhone, một số nguồn tin dự đoán Apple có thể giới thiệu thêm sản phẩm thuộc các nhóm thiết bị đeo, âm thanh và nhà thông minh, như Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, Apple TV 4K thế hệ mới, HomePod mini thế hệ tiếp theo.

Sự kiện quan trọng với chiến lược AI của Apple

Bên cạnh phần cứng, trí tuệ nhân tạo (AI) được dự báo tiếp tục là một nội dung đáng chú ý của Apple. Tại WWDC 2026 hồi tháng 6, Apple đã giới thiệu những cập nhật liên quan đến Apple Intelligence và Siri AI.

Trang Apple Developer cũng xác nhận các nội dung về Apple Intelligence và Siri AI nằm trong chương trình dành cho nhà phát triển của hãng trong năm nay.

Được biết, ông John Ternus, CEO mới của Apple, sẽ giới thiệu các sản phẩm mới trong sự kiện này.