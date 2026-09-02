John Ternus chính thức dẫn dắt Apple giữa sức ép đổi mới và cuộc đua AI

(GLO)- Ngày 1-9, ông John Ternus chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Apple, trở thành người kế nhiệm ông Tim Cook trong giai đoạn đòi hỏi đổi mới sản phẩm, tăng tốc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và duy trì đà tăng trưởng được xây dựng dưới thời người tiền nhiệm.

Ông Ternus, 51 tuổi, là lãnh đạo kỳ cựu của Apple. Ông gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm của công ty năm 2001, trở thành Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng năm 2013 và được bổ nhiệm Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng năm 2021.

Trong thời gian làm việc tại Apple, ông Ternus tham gia phụ trách kỹ thuật phần cứng của nhiều sản phẩm quan trọng, trong đó có iPhone, iPad, Mac và AirPods.

John Ternus (bên trái) chính thức thay thế Tim Cook, đảm nhiệm vị trí CEO của Apple. Ảnh: Medium

Việc lựa chọn một lãnh đạo có chuyên môn sâu về phần cứng vào vị trí CEO được xem là dấu hiệu cho thấy đổi mới sản phẩm tiếp tục là một trọng tâm của Apple trong giai đoạn mới.

Thách thức lớn đối với tân CEO là đưa Apple bắt kịp cuộc đua AI. Công ty đang chịu sức ép khi tốc độ phát triển một số tính năng AI bị đánh giá là chậm hơn các đối thủ như OpenAI và Anthropic.

Trong tháng 9, Apple dự kiến giới thiệu thế hệ iPhone mới cùng một mẫu iPhone màn hình gập. Đây được xem là bước thay đổi đáng chú ý đối với dòng sản phẩm chủ lực của tập đoàn.

Apple cũng dự kiến đưa phiên bản Siri mới vào hệ điều hành iOS, với khả năng tương tác tự nhiên hơn và cung cấp nội dung phù hợp hơn với từng người dùng.

Những sản phẩm và tính năng mới sẽ là một trong những phép thử đầu tiên đối với Ternus, trong bối cảnh Apple phải chứng minh khả năng tạo ra động lực tăng trưởng mới bên cạnh iPhone.

Trong 15 năm ông Tim Cook làm lãnh đạo, Apple đã mở rộng mạnh về quy mô và kết quả kinh doanh. Doanh thu của tập đoàn tăng từ 108 tỷ USD khi ông bắt đầu nhiệm kỳ lên 416 tỷ USD trong năm tài chính 2025. Lợi nhuận ròng tăng hơn 4 lần, đạt 112 tỷ USD.

Apple cũng phát triển thêm nhiều nguồn doanh thu ngoài iPhone. Nhóm sản phẩm thiết bị đeo, nhà thông minh và phụ kiện, gồm Apple Watch và AirPods, đạt doanh thu gần 35,7 tỷ USD trong năm tài chính 2025.

Quy mô của Apple tăng mạnh trong nhiệm kỳ của ông Cook, với giá trị công ty từ khoảng 350 tỷ USD lên hơn 4.500 tỷ USD.

Tuy nhiên, giai đoạn này cũng ghi nhận một số dự án không đạt kỳ vọng. Apple đã hủy dự án xe điện kéo dài khoảng một thập kỷ vào năm 2024, trong khi kính thực tế tăng cường Vision Pro ra mắt năm 2023 nhưng chưa tạo được doanh số mạnh. Công ty cũng chịu sức ép do chậm hơn một số đối thủ trong lĩnh vực AI.

Bên cạnh sức ép về công nghệ, Ternus còn phải đối mặt với những thay đổi về nhân sự tại Apple. Trong những tháng gần đây, ông bắt đầu xây dựng đội ngũ lãnh đạo riêng, kết hợp các nhân sự giàu kinh nghiệm với những gương mặt mới.

Một yếu tố đáng chú ý khác trong quá trình chuyển giao là ông Tim Cook vẫn tiếp tục gắn bó với Apple trên cương vị Chủ tịch điều hành. Theo kế hoạch, ông sẽ tham gia một số công việc của tập đoàn, trong đó có quan hệ với các nhà hoạch định chính sách trên thế giới.

Sự phối hợp giữa hai người sẽ đặc biệt được chú ý khi Apple phải đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến AI, sản phẩm và chiến lược phát triển.

Apple bước vào giai đoạn lãnh đạo mới với quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây. Với John Ternus, trọng tâm không chỉ là duy trì những thành quả đã đạt được mà còn phải tạo thêm động lực đổi mới cho tập đoàn, đặc biệt trong cuộc đua AI và phát triển thế hệ sản phẩm tiếp theo.