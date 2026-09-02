Những điều cần kiểm tra trước khi sóng 2G tắt hẳn vào ngày 15-9

(GLO)- Từ ngày 15-9-2026, mạng 2G sẽ chính thức dừng hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Người dùng không chỉ cần kiểm tra điện thoại có 4G/5G mà còn phải chú ý SIM và khả năng gọi thoại trên nền 4G để tránh bị gián đoạn liên lạc.

Theo lộ trình được cơ quan quản lý công bố, hệ thống thông tin di động GSM (2G) được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 15-9, sau đó dừng hoạt động trên toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù như Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK.

Từ ngày 15-9-2026, mạng 2G sẽ chính thức dừng hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Ảnh minh họa: Internet

Việc tắt sóng 2G không có nghĩa tất cả người đang dùng điện thoại cũ đều phải đổi máy. Tuy nhiên, những thiết bị chỉ hỗ trợ 2G sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ di động thông thường.

Đáng chú ý, một số smartphone 4G đời cũ hoặc máy xách tay cũng có thể gặp vấn đề về nghe, gọi nếu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thoại trên mạng 4G.

Kiểm tra điện thoại có hỗ trợ 4G/5G

Đây là bước đầu tiên người dùng cần thực hiện.

Nếu điện thoại chỉ hỗ trợ 2G/GSM, người dùng cần chuyển sang thiết bị hỗ trợ 4G hoặc 5G. Theo lộ trình của cơ quan quản lý, các nhà mạng đã được yêu cầu hỗ trợ người dùng chuyển sang thiết bị công nghệ cao hơn trước khi 2G được dừng hoàn toàn.

Với những điện thoại có 4G/5G, người dùng vẫn cần kiểm tra thêm khả năng gọi thoại. Bởi một số máy điện thoại có thể sử dụng 4G để truy cập Internet nhưng khi thực hiện cuộc gọi lại chuyển xuống mạng 2G. Khi 2G bị tắt, tình trạng này có thể khiến máy vẫn vào Internet nhưng không thể nghe hoặc gọi.

Kiểm tra SIM

Để sử dụng thoại trên mạng 4G, người dùng cần có SIM 4G/5G phù hợp với dịch vụ của nhà mạng.

Nếu đang sử dụng SIM cũ và không chắc SIM đã hỗ trợ 4G hay chưa, người dùng nên liên hệ nhà mạng để kiểm tra. Trường hợp cần đổi SIM, việc này thông thường không làm thay đổi số điện thoại đang sử dụng.

Kiểm tra và bật VoLTE

Đây là bước đặc biệt quan trọng đối với người đang sử dụng smartphone 4G.

Một cách đơn giản để người dùng tự kiểm tra là thực hiện một cuộc gọi khi điện thoại đang hiển thị kết nối 4G/LTE. Ảnh minh họa: AI

VoLTE (Voice over LTE) là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi thoại trên mạng 4G. Khi 2G không còn, những thiết bị cần sử dụng VoLTE để gọi thoại nhưng chưa bật hoặc chưa được nhà mạng hỗ trợ dịch vụ có thể gặp tình trạng không gọi, nhận cuộc gọi được.

Người dùng có thể vào phần Cài đặt → Mạng di động để tìm các mục như VoLTE, Gọi 4G, Cuộc gọi 4G và bật lên nếu điện thoại, SIM và nhà mạng hỗ trợ.

Với iPhone, tùy phiên bản hệ điều hành, có thể kiểm tra trong phần Cài đặt → Di động → Tùy chọn dữ liệu di động → Thoại & Dữ liệu. Trên nhiều mẫu Android, tùy chọn VoLTE nằm trong phần Cài đặt → Kết nối/Mạng di động. Tên và vị trí tính năng có thể khác nhau tùy hãng.

Cách kiểm tra nhanh

Một cách đơn giản để người dùng tự kiểm tra là thực hiện một cuộc gọi khi điện thoại đang hiển thị kết nối 4G/LTE.

Nếu trong lúc gọi, máy vẫn duy trì kết nối 4G/LTE hoặc hiển thị biểu tượng VoLTE/HD Voice, đây là dấu hiệu cho thấy thiết bị đang sử dụng thoại trên nền 4G. Tuy nhiên, nếu vẫn chưa chắc chắn, người dùng nên liên hệ nhà mạng để kiểm tra khả năng tương thích của cả máy và SIM.