TP. Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong đêm ở phường Chợ Lớn, 7 người thương vong

(GLO)- Sáng 17-9, lực lượng chức năng phường Chợ Lớn (TP. Hồ Chí Minh) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trong hẻm đường Phạm Hữu Chí khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ 25 phút cùng ngày tại 1 căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn). Căn nhà có thiết kế 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu mái tôn.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 người. Sau khi phát hiện, người dân hô hoán và cùng nhau hỗ trợ dập lửa, cứu người.

Lực lượng chức năng phá tường để tiếp cận căn nhà bị cháy. Ảnh: SGGPO

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với lực lượng chức năng địa phương triển khai công tác chữa cháy, CNCH. Đến 2 giờ 36 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đã giải cứu, hỗ trợ đưa 5 người bị thương ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. 2 người còn lại đã tử vong, trong đó cụ bà 95 tuổi được phát hiện tại tầng trệt, nạn nhân còn lại tại tầng 2.

Theo đại diện UBND phường Chợ Lớn, các nạn nhân là người trong một gia đình. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.