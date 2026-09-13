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“Quầy vé số” đặc biệt

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NGỌC DUY NGỌC DUY
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(GLO)- Trước đây, anh Ngô Kim Trọng (SN 1990, thôn Thiên An, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) chỉ bán được chừng 15-20 vé số mỗi ngày và chật vật với việc mưu sinh.

Nhờ được chị Trần Thị Ngát (SN 1979, phường Diên Hồng) và chị Nguyễn Thị Hồng Thúy (SN 1992, phường Pleiku) chỉ bày cách bán vé số qua mạng xã hội, anh Trọng có thể bán được khoảng 200-300 tờ/ngày.

Khoảng 5 giờ 30 phút mỗi sáng, anh Trọng ngồi xe lăn đến đại lý nhận 400 tờ vé số để đi bán dạo. Anh Trọng mắc bệnh suy thận từ năm 2017, nay đã chuyển sang giai đoạn cuối.

Mỗi tuần, anh phải chạy thận 3 lần tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku). Trước khi mắc bệnh, anh làm việc tại 1 quán cà phê. Khi sức khỏe giảm sút, không thể tiếp tục công việc cũ, anh chuyển sang bán vé số để phụ vợ nuôi 2 con nhỏ. Vợ anh hiện làm công nhân tại TP. Hồ Chí Minh.

Việc phải di chuyển bằng xe lăn và thường xuyên điều trị khiến công việc bán vé số của anh không dễ dàng. Tháng 5-2026, 2 chị Ngát và Thúy biết đến hoàn cảnh của Trọng trong một lần gặp anh đi bán vé số. Thấy người đàn ông ngồi xe lăn vẫn cố gắng mưu sinh, 2 chị bàn nhau giúp anh tìm thêm khách hàng qua mạng xã hội.

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Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy hỗ trợ anh Ngô Kim Trọng giới thiệu vé số trên mạng xã hội. Ảnh: N.D

Mỗi ngày, 2 chị chia nhau một phần số vé anh Trọng nhận từ đại lý, chụp hình rồi đăng lên Facebook cá nhân. Khi có người đặt mua, các chị ghi lại số lượng, liên hệ với Trọng để đối chiếu và cuối ngày hoàn lại tiền bán vé cho anh.

“Thấy anh Trọng sức khỏe giảm sút nhưng vẫn cố gắng đi bán vé số, chúng tôi muốn tìm cách để nhiều người biết và cùng ủng hộ. May mắn là mọi người rất đồng cảm, người mua vài tờ, người mua nhiều hơn, cứ góp lại nên lượng vé bán ra mỗi ngày cũng khá đều. Thấy anh đỡ vất vả hơn, chúng tôi cũng vui” - chị Ngát chia sẻ.

Từ những bài đăng trên mạng xã hội, anh Trọng có thêm khách mua vé. Anh Ngô Văn Hoàng (SN 2000, phường Thống Nhất) chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần gặp anh Trọng đi bán vé trên đường, tôi đều mua ủng hộ. Từ khi các chị đăng vé của anh lên mạng xã hội, tôi có thể theo dõi và đặt mua trước mà không cần chờ gặp anh ngoài đường. Tôi thấy cách làm này rất hay, vừa thuận tiện cho người mua, vừa giúp nhiều người biết đến hoàn cảnh của anh Trọng hơn”.

Không chỉ mua vé ủng hộ, một số khách hàng còn chia sẻ phần may mắn của mình với anh Trọng. Có người sau khi trúng một giải nhỏ đã gửi lại gần như toàn bộ tiền thưởng, chỉ giữ lại một ít để hôm sau tiếp tục mua vé ủng hộ anh.

Anh Ngô Kim Trọng bày tỏ: “Tôi vui lắm vì mỗi ngày có thêm nhiều người mua vé ủng hộ. Nghĩ đến gia đình và sự yêu thương của mọi người dành cho mình, tôi lại có thêm động lực để cố gắng. Tôi chỉ mong sức khỏe còn cho phép để tiếp tục đi bán vé số, tự lo cho cuộc sống và nuôi các con”.

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