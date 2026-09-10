Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai: Vì sao vòng xoay Cổng 11 được khôi phục?

(GLO)- Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong tại nút giao Cổng 11, cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đã rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, trong đó thống nhất khôi phục đảo giao thông tại vòng xoay sau khoảng 3 tháng tháo dỡ.

Ngày 9-9, Sở Xây dựng TP. Đồng Nai cho biết, sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nút giao Cổng 11 ngày 8-9 khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương, đơn vị đã phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường, rà soát lại phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

Khu vực Cổng 11 được xem là "điểm nóng" tai nạn giao thông ở Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Bình/dantri.com.vn.

Qua kiểm tra, các đơn vị đánh giá lưu lượng phương tiện qua nút giao Cổng 11 ngày càng tăng, trong khi các hướng lưu thông có nhiều điểm giao cắt. Các phương tiện từ nhiều hướng cùng đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải hoặc chuyển hướng khiến dòng xe di chuyển đan xen. Đặc biệt, xe máy lưu thông cùng xe tải, xe đầu kéo trong phạm vi hẹp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng thống nhất lắp đặt trở lại đảo giao thông tại nút giao Cổng 11. Việc khôi phục đảo giao thông nhằm phân định rõ các hướng di chuyển, hạn chế tình trạng phương tiện đi sai hướng, cắt dòng và tăng khả năng nhận biết của người điều khiển phương tiện khi qua nút giao.

Cùng với việc lắp lại đảo giao thông, phương án tổ chức giao thông mới cũng quy định cấm tất cả ô tô từ hướng QL 51 vào nút giao Cổng 11 để rẽ trái về hướng ngã tư Vũng Tàu. Cơ quan chức năng đồng thời nghiên cứu mở rộng mặt đường tại một số hướng lưu thông để tăng khả năng khai thác nút giao.

Nút giao Cổng 11 là nơi giao nhau giữa QL 51, đường Võ Nguyên Giáp và đường Bùi Văn Hòa, có lưu lượng phương tiện rất lớn và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Trước đây, khu vực này được tổ chức giao thông theo vòng xoay kết hợp đèn tín hiệu. Trong quá trình điều chỉnh tổ chức giao thông, vòng xoay được thu hẹp và đến cuối tháng 6-2026 thì được tháo dỡ hoàn toàn. Sau khi tháo dỡ, cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình giao thông thực tế tại khu vực.

Việc khôi phục đảo giao thông được thực hiện sau khi cơ quan chức năng rà soát lại tình hình, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện gia tăng và các dòng xe tại nút giao có nhiều điểm xung đột.

Đây là giải pháp điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm tăng khả năng nhận biết hướng đi, giảm giao cắt và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực tế để đánh giá hiệu quả phương án mới và nghiên cứu các giải pháp về hạ tầng, tổ chức giao thông phù hợp với lưu lượng phương tiện tại nút giao Cổng 11.