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Kiến nghị khắc phục những bất cập dọc tuyến kênh Văn Phong

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Sau khi Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có bài viết “Tai nạn rình rập trên tuyến đường dọc kênh Văn Phong”, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương kiểm tra, xử lý những nội dung bài viết phản ánh.

Ngày 21-8, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các đơn vị, địa phương kiểm tra hiện trạng dọc tuyến kênh.

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Tuyến đường bê tông dọc kênh Văn Phong dài hàng chục km nhưng chưa có hộ lan, rào chắn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Qua kiểm tra, các đơn vị ghi nhận: Tại nhiều đoạn, tuyến đường tiếp giáp kênh chưa có hệ thống hộ lan bảo vệ; trên tuyến có khoảng 40 cầu bắc qua kênh, nhiều cầu nằm tại các vị trí đường cong, dốc; tại một số vị trí, thành cầu chưa được nối tiếp liên tục với công trình phòng hộ khu vực đường đầu cầu, đồng thời chưa bố trí hộ lan dẫn hướng từ khu vực mố cầu dọc theo mép kênh về hai phía.

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Thành cầu ngắn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo, phản quang và các giải pháp hạn chế phương tiện không phù hợp lưu thông vào tuyến đường chuyên dùng dọc kênh vẫn còn thiếu.

Hiện trạng nêu trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm, khi thời tiết xấu. Theo đơn vị quản lý công trình thủy lợi, từ khi kênh chính Văn Phong được đưa vào khai thác đến nay đã xảy ra 35 vụ tai nạn đuối nước, tập trung chủ yếu trên địa bàn các xã Bình An, Bình Hiệp (thuộc huyện Tây Sơn cũ).

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Tuyến ĐH 26 dọc kênh Văn Phong (đoạn qua xã Bình An) có đông phương tiện lưu thông nhưng không có công trình bảo vệ. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng và các đơn vị thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét cho triển khai một số giải pháp trước mắt như rà soát, bổ sung biển cảnh báo “Nước sâu - Nguy hiểm” tại các vị trí cần thiết dọc tuyến kênh, tập trung tại khu vực đông dân cư, vị trí đường sát mép kênh, cầu qua kênh và các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, đuối nước.

Giao UBND xã Bình An rà soát, xác định giải pháp kỹ thuật phù hợp để khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến ĐH 26, trong đó ưu tiên nghiên cứu bố trí hộ lan mềm tại các đoạn có nguy cơ cao gây mất an toàn, với tổng chiều dài khoảng 1,37km.

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Người dân dùng thanh tre chằng buộc tạm bợ tại các vị trí không có thành cầu. Ảnh: Nguyễn Chơn

Giao Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tổ chức rà soát tuyến đường chuyên dùng dọc kênh chính Văn Phong, tập trung sửa chữa, bổ sung các đoạn thành cầu còn thiếu, bảo đảm công trình phòng hộ tại cầu được nối tiếp hợp lý với khu vực đường đầu cầu.

Doanh nghiệp cũng cần bổ sung hộ lan mềm từ khu vực mố cầu dọc theo mép kênh về hai phía, đồng thời bố trí giải pháp hạn chế các phương tiện có tải trọng, kích thước không phù hợp lưu thông vào tuyến đường này.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã Bình An, Bình Hiệp và Hòa Hội tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ tai nạn, đuối nước tại khu vực kênh chính Văn Phong.

Các xã cần phối hợp với đơn vị quản lý công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý hoặc có biện pháp phù hợp để khắc phục các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

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