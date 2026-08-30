Kiến nghị khắc phục bất cập, đảm bảo an toàn giao thông trên đường Cát Tiến - Diêm Vân

(GLO)- Sau nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân qua địa bàn các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Ngô Mây, Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị chủ đầu tư triển khai các biện pháp khắc phục các bất cập, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân mặc dù đang thi công nhưng có nhiều phương tiện tự ý đi vào, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên đoạn đường này đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết và 2 người bị thương.

Hai thanh niên khiêng xe máy vượt rào chắn tại cầu Diêm Vân (xã Tuy Phước). Ảnh: Nguyễn Chơn

Qua kiểm tra thực tế, các đơn vị, nhà thầu chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn, trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công. Mặc dù có tổ chức rào chắn nhưng không đảm bảo cách ly công trường thi công với khu vực giao thông công cộng theo đúng quy định.

Đoạn đường này còn thiếu biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, đèn chiếu sáng, tín hiệu cảnh báo ban đêm tại các điểm đầu, điểm cuối, các điểm mở, các nút giao cắt đi vào tuyến đường đang thi công. Các nhà thầu cũng không cử người hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực thi công, các điểm giao cắt trên tuyến đường đang thi công.

Người dân vẫn lưu thông trên tuyến Cát Tiến - Diêm Vân bất chấp hàng loạt biển cấm. Ảnh: Nguyễn Chơn

Để phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra, Công an tỉnh đề nghị Ban Quản lý các dự án công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện một số biện pháp khắc phục bất cập.

Cụ thể, chủ đầu tư cần thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các nhà thầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thi công; triển khai thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch thi công đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị thi công lắp đặt đầy đủ hệ thống rào chắn kiên cố tại các lối vào, đặt biển báo cấm người và phương tiện; lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, dây phản quang, đèn cảnh báo ban đêm tại các vị trí giao cắt, các vị trí thi công dang dở, chênh lệch độ cao, chướng ngại vật trên đường...

Bố trí lực lượng trực thường xuyên để hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các điểm giao cắt, ngăn chặn người và phương tiện không có nhiệm vụ đi vào đoạn đường đang thi công.

Các đơn vị, nhà thầu đang thi công chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực đang thi công do không thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn thi công.

Người đi xe máy tìm cách vượt rào chắn để đi vào đoạn đường đang thi công. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, hơn 1 tuần qua, chủ đầu tư đã rào chắn tại đầu cầu Diêm Vân (thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước) và đoạn đường gần ngã ba với tuyến đường kết nối trung tâm thị xã An Nhơn cũ, qua đó ngăn chặn triệt để tình trạng ô tô di chuyển trên đoạn đường đang thi công.

Tuy nhiên, tại điểm rào chắn ở cầu Diêm Vân, những ngày gần đây vẫn xảy ra tình trạng một số người dân tìm cách khiêng xe máy vượt qua rào chắn để lưu thông trên tuyến.

Tại các nút giao với đường liên thôn, nhiều người điều khiển ô tô, xe máy bất chấp biển cấm vẫn rẽ vào đoạn đường đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt là tại các nút giao dọc tuyến.