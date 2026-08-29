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Tạm dừng hoạt động vận chuyển gỗ rừng trồng trên các tuyến đường lên cao nguyên La Vuông

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) vừa thông báo về việc tạm dừng các hoạt động vận chuyển gỗ rừng trồng tại các tuyến đường lên cao nguyên La Vuông và điều tiết giao thông phục vụ Tuần lễ Du lịch Hoài Nhơn Bắc 2026.

Theo đó, trong thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 28-8-2026 đến hết ngày 2-9-2026, toàn bộ các hoạt động khai thác và vận chuyển gỗ rừng trồng trên các tuyến đường chính và đường mòn đi lên khu vực cao nguyên La Vuông (bao gồm Thung lũng Cầu Lầy, bãi cỏ Đồng Vuông) sẽ phải tạm dừng.

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Hoạt động vận chuyển gỗ rừng trồng tại các tuyến đường lên cao nguyên La Vuông (phường Hoài Nhơn Bắc) sẽ tạm dừng từ 28-8-2026 đến hết ngày 2-9-2026. Ảnh: Nguyễn Chơn

Để đảm bảo an toàn giao thông, UBND phường quyết định tạm dừng lưu thông đối với toàn bộ các phương tiện xe tải chở gỗ và các xe tải trọng lớn trên tuyến đường từ Ngã ba Hòa Bình (tổ dân phố Hoài Sơn Bắc) lên cao nguyên La Vuông trong suốt tuần lễ du lịch.

Hạ tầng giao thông trên tuyến đường này sẽ được ưu tiên cho các phương tiện chở đại biểu, du khách, xe điện trung chuyển và các xe phục vụ sự kiện.

UBND phường giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì theo dõi, hướng dẫn các tổ chức, hộ kinh doanh chấp hành quy định, đồng thời kịp thời xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Giao Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp bố trí lực lượng tuần tra, chốt chặn và phân luồng giao thông tại các tuyến đường lên La Vuông, kiên quyết ngăn chặn các phương tiện vi phạm.

Các tổ dân phố tổ chức thông báo rộng rãi đến các hộ dân có rừng trồng đang hoặc dự kiến khai thác trong thời gian này biết và chủ động thực hiện.

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