Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Ngày 31-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL 1, đoạn qua phường Bắc Nha Trang khiến ông Nguyễn Văn Út (48 tuổi) tử vong. Ông Út được biết đến với biệt danh “Út Lụi”, là 1 người chơi mô tô phân khối lớn lâu năm.

Chiếc mô tô phân khối lớn của ông Nguyễn Văn Út biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: H.N/TTO

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Khánh Hòa), khoảng 0 giờ ngày 30-8, ông Út điều khiển mô tô Kawasaki ZX-10R lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km1450+100, chiếc xe mất lái, lao vào khu vực ven đường và xảy ra tai nạn. Nạn nhân tử vong tại chỗ, chiếc mô tô bị hư hỏng nghiêm trọng.

Xe phân khối lớn không được mặc nhiên chạy tốc độ cao

Việc 1 chiếc mô tô có công suất lớn, khả năng đạt tốc độ 150-200 km/h không đồng nghĩa người điều khiển được phép chạy ở tốc độ đó trên đường công cộng. Theo Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT, tốc độ tối đa của phương tiện được xác định theo loại đường, khu vực và biển báo giao thông. Quy định này áp dụng từ ngày 1-1-2025.

Đối với mô tô trong khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa thông thường là 60 km/h trên đường đôi hoặc đường 1 chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên; 50 km/h trên đường 2 chiều hoặc đường 1 chiều có 1 làn xe cơ giới.

Ngoài khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa thông thường của mô tô là 70 km/h trên đường đôi hoặc đường 1 chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên và 60 km/h trên đường 2 chiều hoặc đường 1 chiều có 1 làn xe cơ giới. Trường hợp tuyến đường có biển báo tốc độ thấp hơn thì người điều khiển phải chấp hành biển báo.

Chạy quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt 6-8 triệu đồng

Theo Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h bị phạt từ 6-8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, pháp luật không đặt ra một mức phạt riêng mang tên “chạy 150 km/h” hay “chạy 200 km/h” đối với mô tô. CSGT phải xác định tốc độ thực tế của phương tiện và tốc độ tối đa được phép trên đoạn đường để xác định hành vi vi phạm.

Vì vậy, nếu cùng chạy 150 km/h, 1 phương tiện trên đoạn đường có giới hạn 50 km/h và 1 phương tiện trên tuyến có giới hạn cao hơn vẫn được xem xét trên cơ sở tốc độ tối đa được phép của từng đoạn đường.

Việc 1 chiếc mô tô có công suất lớn, khả năng đạt tốc độ 150-200 km/h không đồng nghĩa người điều khiển được phép chạy ở tốc độ đó trên đường công cộng. Ảnh minh họa: Auto Daily

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 15-8-2026. Các sửa đổi chủ yếu tập trung vào một số nhóm hành vi, trong đó có quy định mới liên quan đến vận tải và an toàn cho trẻ em; quy định về lỗi mô tô chạy quá tốc độ trên 20 km/h nêu trên vẫn được áp dụng.

Chạy thành nhóm, lạng lách có thể bị tước bằng

Nếu không chỉ chạy quá tốc độ mà người điều khiển chạy thành nhóm từ 2 xe trở lên và cùng chạy quá tốc độ quy định, mức phạt là 8-10 triệu đồng. Người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10-12 tháng.

Hành vi lạng lách, đánh võng trên đường bộ cũng thuộc nhóm vi phạm bị phạt 8-10 triệu đồng và có thể bị tước GPLX từ 10-12 tháng. Nếu tái phạm hành vi lạng lách, đánh võng, người điều khiển còn có thể bị tịch thu phương tiện theo quy định.

Trong trường hợp chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt đối với người điều khiển mô tô là 10-14 triệu đồng và bị trừ 4 điểm GPLX.

CSGT xác định tốc độ bằng cách nào?

Theo CSGT, đa phần các trường hợp lái xe mô tô phân khối lớn đều chạy tốc độ rất cao, vì vậy khi gặp sự cố bất ngờ như động vật băng qua đường, chướng ngại vật... họ không thể nào xử lý, trong khi phương tiện này có khối lượng nặng, cồng kềnh.

Khi kiểm soát giao thông, lực lượng CSGT có thể sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, ghi nhận tốc độ và hình ảnh vi phạm. Từ dữ liệu thu được, cơ quan chức năng xác định phương tiện, người điều khiển, tốc độ thực tế và tốc độ tối đa được phép trên tuyến để xử lý.

Nếu người điều khiển có thêm các hành vi vi phạm khác, chẳng hạn chạy thành nhóm, lạng lách, đánh võng hoặc gây tai nạn, các tình tiết này cũng được xem xét trong quá trình lập hồ sơ.