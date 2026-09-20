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Công an tỉnh Gia Lai:

Diễn tập thực binh, xử lý tình huống tội phạm sử dụng vũ khí cướp ngân hàng

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Chiều 19-9, tại phường Thống Nhất, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tổ chức diễn tập thực binh, xử lý tình huống tội phạm sử dụng vũ khí cướp ngân hàng.

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Công an tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập thực binh, xử lý tình huống tội phạm sử dụng vũ khí cướp ngân hàng. Ảnh: Sơn Ca

Chương trình diễn tập thực binh được Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tại Phòng Giao dịch Biển Hồ Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai (phường Thống Nhất) với hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Thống Nhất tham gia.

Tình huống giả định đặt ra là các đối tượng sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm khống chế nhân viên, đe dọa khách hàng và thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng. Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, chủ động theo dõi tình huống, diễn biến, chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp, chuẩn bị các phương án xử lý phù hợp.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đánh giá khả năng chỉ huy, điều hành và sự phối hợp xử lý giữa các lực lượng trong quá trình diễn tập. Đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung phương án, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống.

Cuộc diễn tập thực binh góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng ứng phó tại chỗ của cán bộ, nhân viên ngân hàng. Đồng thời, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị, lực lượng trong xử lý các tình huống cướp tài sản, khống chế con tin tại ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động giao dịch.

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