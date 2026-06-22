Chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm xuất nhập cảnh

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng chức năng trong tỉnh Gia Lai tăng cường đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ tổ chức, cá nhân đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Các đường dây hoạt động ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ và liên kết nhiều địa phương, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý và chủ động phòng ngừa từ sớm.

Thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi

Ngày 11-6, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Hồng Phương (SN 1983, tỉnh Tây Ninh) 6 năm tù giam về tội “tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Bị cáo Đặng Hồng Phương bị tuyên án 6 năm tù giam về tội “tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” tại phiên tòa xét xử sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức ngày 11-6 . Ảnh: K.A

Theo cáo trạng, từ tháng 9 đến đầu tháng 10-2025, Phương đã 3 lần trực tiếp điều khiển ô tô vận chuyển công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để hưởng lợi bất chính. Ngày 1-10-2025, khi đang chở 5 công dân Trung Quốc lưu thông trên ĐT 639 (thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến), đối tượng bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) phối hợp Phòng CSGT (Công an tỉnh) bắt giữ.

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Thành Quát - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, phân tích: Hành vi tổ chức cho người khác XNC trái phép không chỉ vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý XNC, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác, ảnh hưởng đến ANTT.

“Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần ngăn chặn từ sớm các đường dây hoạt động có tổ chức” - ông Quát nói.

Công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án thời gian qua cho thấy hoạt động tổ chức cho người khác XNC trái phép ngày càng tinh vi, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng ở các địa phương khác nhau.

Điển hình là vụ án do Đỗ Bá Cường (SN 1981) cùng các đồng phạm gồm Lê Văn Phấn (SN 1986), Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1989, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thành Trung (SN 1983, TP Hồ Chí Minh) tổ chức đưa 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực phía Bắc vào TP Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục đưa sang Campuchia để thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng thuê phương tiện, bố trí người điều khiển ô tô vận chuyển qua nhiều chặng; phân công cụ thể vai trò từng người như liên lạc, dẫn đường, điều phối và trực tiếp đưa đón.

Việc chia nhỏ các công đoạn, tách rời từng mắt xích cùng với việc sử dụng mạng xã hội để móc nối, điều hành từ xa, liên tục thay đổi phương tiện và điểm trung chuyển qua nhiều địa phương đã gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra của cơ quan chức năng.

Vụ việc được phát hiện ngày 28-12-2025, khi Công an phường Quy Nhơn Tây tiếp nhận tin báo của một công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Từ nguồn tin này, Phòng Quản lý XNC phối hợp Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) nhanh chóng xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Công an tỉnh đã tạm giam Cường cùng các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Siết chặt quản lý, chủ động phòng ngừa

Trước yêu cầu bảo đảm an ninh trên lĩnh vực XNC, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn; đồng thời tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về XNC.

Trên tuyến biên giới, lực lượng Công an duy trì chặt chẽ cơ chế phối hợp với BĐBP tỉnh trong quản lý địa bàn, kiểm soát hoạt động XNC qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom).

Với vai trò nòng cốt, Phòng Quản lý XNC đẩy mạnh ứng dụng KHCN, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về XNC. Thượng tá Trần Lâm Trà - Đội trưởng Đội Quản lý XNC, cư trú của người nước ngoài (Phòng Quản lý XNC), cho biết đơn vị thường xuyên phối hợp Công an cơ sở rà soát địa bàn, kiểm tra việc khai báo cư trú, lưu trú và kịp thời xác minh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

“Thực tế cho thấy nhiều trường hợp vi phạm được phát hiện từ công tác quản lý cư trú và nguồn tin từ cơ sở. Vì vậy, chúng tôi tập trung nắm chắc tình hình người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, chủ động phòng ngừa và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở” - Thượng tá Trần Lâm Trà nói.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XNC cũng được đẩy mạnh đến DN, cơ sở lưu trú và người dân. Các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác vi phạm được duy trì thường xuyên nhằm huy động sự tham gia của toàn dân trong phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, hợp tác và phát triển KT-XH, công tác quản lý XNC phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, gắn với yêu cầu bảo đảm ANTT trên địa bàn.

“Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và phòng ngừa trên lĩnh vực XNC, chủ động kiểm soát các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, không để địa bàn phát sinh hoặc bị lợi dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật” - Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh.