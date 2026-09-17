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YouTuber Phạm Tuấn bị điều tra thêm hành vi lừa đảo tiền điện tử Bitcoin Defi

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Phạm Tuấn bị cáo buộc tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.
Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm bị hại liên quan đến vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, phát hiện ngày 18-8-2026 trên địa bàn TP Hà Nội; vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội và một số địa phương trên cả nước.

Quá trình điều tra xác định, khoảng năm 2021, 4 đối tượng gồm Dương Nguyên Hùng (SN 1975, thường trú phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội), Nguyễn Tiến Chiến (SN 1982, thường trú phường Ba Đình, Hà Nội), Đinh Bạt Hùng (SN 1982, thường trú phường Tây Hồ, Hà Nội), Trần Tú Anh (SN 1990, thường trú phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đã có hành vi bàn bạc, tạo lập, quản lý, điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.

Sau đó, 4 đối tượng này cùng 2 đối tượng là Phạm Tuấn (SN 2001, thường trú phường Tam Sơn, Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng (SN 1982, thường trú phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Mai Thế Tùng và Phạm Tuấn bị xác định đã tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.
Đối tượng Mai Thế Tùng và Phạm Tuấn bị xác định đã tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây trên mạng xã hội, Phạm Tuấn tự nhận là đại diện của Bitcoin Defi tại miền Bắc. Đồng thời chia sẻ trên các kênh mạng xã hội rằng bản thân là một chuyên gia "đọc lệnh" và quảng cáo rất nhiều về Bitcoin Defi sẽ tăng "phi mã".

Phạm Tuấn được cho là đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo này. Đến khi đồng coin lao dốc, Phạm Tuấn như "biến mất" khiến nhiều nhà đầu tư khốn đốn.

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền với phương thức, thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội), địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên qua số điện thoại 0969547887 để phối hợp giải quyết.

Vừa qua Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Phạm Tuấn cùng 9 bị can để điều tra về tội "Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông".

Phạm Tuấn được biết đến là đàn em "giang hồ mạng" Ngô Bá Khá, hay Khá Bảnh. Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trong các video của Khá Bảnh.

Phạm Tuấn sử dụng kênh YouTube “Phạm Tuấn ENTERTAINMENT” với hơn 1 triệu người đăng ký, thường xuyên đăng tải các video có nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, video “Đường cùng 3 - Lật mặt”, đăng tải từ năm 2020, đã thu hút gần 3 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn lượt bình luận, gây tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Ngoài ra các đối tượng còn tự ý sử dụng hình ảnh một trường THPT tại tỉnh Bắc Ninh, gắn với nội dung “Một ngôi trường ưa bạo lực”, gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Hoạt động sản xuất, đăng tải các nội dung trên được xác định đã thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Theo Thanh Hà (TPO)

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