Cựu Chủ tịch EVNNPT Đặng Phan Tường bị khởi tố là ai?

(GLO)- Ông Đặng Phan Tường vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 13-9, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC) công bố thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị EEMC. Vụ án đang được điều tra liên quan những sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Ông Tường có hàng chục năm công tác trong ngành điện. Ông bắt đầu làm việc tại Ban Quản lý các công trình điện miền Bắc từ năm 1987.

Tháng 4-2008, khi EVNNPT được thành lập, ông Tường được bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng thành viên của tổng công ty. Ông giữ chức vụ này đến tháng 8-2011.

Từ tháng 9-2011, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT và đảm nhiệm vị trí này đến đầu tháng 9-2020. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại EVNNPT, ông Tường nghỉ chế độ trước tuổi.

Ông Phan Đăng Tường. Ảnh: Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Hơn 4 năm sau, ngày 14-11-2024, ông Tường được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị EEMC nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 của EEMC, ông Đặng Phan Tường nhận tổng thu nhập 224,6 triệu đồng từ doanh nghiệp, tương đương gần 19 triệu đồng mỗi tháng. Trong nửa đầu năm 2026, khoản thu nhập của ông là 94,8 triệu đồng, tương ứng gần 16 triệu đồng mỗi tháng.

Vụ án được Bộ Công an công bố thông tin hồi đầu tháng 7, liên quan quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3. Cụ thể, Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Vụ án xảy ra tại 13 đơn vị, gồm Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty Cổ phần Sông Đà 11, một số công ty tư vấn xây dựng điện và các doanh nghiệp liên quan.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công an đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD. Cơ quan điều tra đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng nhằm bảo đảm thu hồi tài sản cho nhà nước.

Trước ông Đặng Phan Tường, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực điện cũng bị khởi tố trong vụ án, trong đó có lãnh đạo các Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1), PECC2, PECC3, PECC4 và Tập đoàn PC1.

Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án theo kế hoạch.