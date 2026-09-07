Gia Lai: Bác bỏ thông tin bạo lực học đường ngày khai giảng

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã bác bỏ thông tin xảy ra vụ bạo lực học đường trong 1 trường học ngày khai giảng như mạng xã hội đăng tải.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản “Nguyễn Quốc Minh” đăng tải nội dung phản ánh 1 nữ sinh lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai bị bạn bạo hành sau lễ khai giảng.

Bài viết sai sự thật của tài khoản Nguyễn Quốc Minh. Ảnh chụp màn hình

Kèm theo đó là hình ảnh khá mờ ghi lại cảnh các nữ sinh mặc áo đồng phục không rõ đơn vị trường học, không rõ mặt hành hung 1 nữ sinh khác đang quỳ cùng với các vết thương.

Tài khoản này còn kèm theo nhiều thông tin như 1 nữ sinh lớp 9 bị 2 bạn nữ đánh chỉ vì “ngứa mắt” và trường học là nơi học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng, bảo vệ chứ không phải nơi các em lo sợ bị bắt nạt…

Bài viết của tài khoản Nguyễn Quốc Minh đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh thông tin. Qua đó, xác định trên địa bàn tỉnh chỉ có 3 trường THCS mang tên Nguyễn Bỉnh Khiêm tại các địa bàn xã Phú Túc, xã Ia Hrung và xã Kbang.

Các hình ảnh đối tượng đã cắt ghép nhằm bịa đặt về vụ việc. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, qua phối hợp cùng công an các địa phương xác minh tại cơ sở, lực lượng an ninh khẳng định tại các ngôi trường này không xảy ra vụ việc bạo lực học đường nào.

Do đó, cơ quan Công an xác định nội dung và hình ảnh trong bài viết là sai sự thật được cắt ghép, bịa đặt để phục vụ động cơ, mục đích cá nhân.

Đồng thời, truy xét tài khoản Nguyễn Quốc Minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đây là tài khoản ảo không rõ danh tính hiện đang ở Thái Lan.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội nên cẩn trọng xác minh rõ, cần nắm thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống; tránh để các đối tượng xấu lợi dụng chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.