Tuyên truyền pháp luật và trao quà “Trung thu cho em” tại xã Lơ Pang

Chương trình thu hút hơn 100 em nhỏ và phụ huynh của Trường Tiểu học Lơ Pang-Điểm trường làng Đăk Lah-Tơ Drăh và Trường Mầm Non số 2 Lơ Pang-Phân hiệu Đăk Lah.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã tuyên truyền các nội dung định danh điện tử, Đề án 06 và Luật cư trú; phổ biến pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tuyên truyền về luật an toàn giao thông và áp dụng nộp phạt qua dịch vụ công quốc gia; tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
Cùng với hoạt động tuyên truyền, chương trình còn mang đến niềm vui Trung thu cho các em nhỏ với hơn 200 suất quà, mỗi suất gồm bánh kẹo, lồng đèn Trung thu cho thiếu nhi; 7 chiếc xe đạp; 33 chiếc cặp; 60 tấm thảm xốp; 10 suất quà nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo làng Đăk Lah-Tơ Drăh. Tổng trị giá quà tặng hơn 70 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng các em học sinh 50 bức tranh đặc biệt mang chủ đề "Trung thu nhớ Bác". Đây là tác phẩm do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Kim Đồng giới thiệu. Bức tranh đã tái hiện hình ảnh Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi và cảnh các em nhỏ rộn ràng trong đêm Rằm tháng 8.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tặng nhiều bộ quần áo đã qua sử dụng và tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh và người dân trên địa bàn.