“PK TikTok” biến tướng và những hệ lụy với giới trẻ

(GLO)- Trào lưu “PK TikTok” vốn là những màn livestream thử thách đơn thuần trên mạng xã hội. Song nhiều thanh thiếu niên tại Gia Lai đã bất chấp sức khỏe, thậm chí có hành vi tự gây thương tích để câu view, nhận quà và kiếm tiền trên mạng xã hội.

“PK TikTok”, hay còn gọi là “LIVE Match”, là hình thức livestream tương tác, so tài giữa các tài khoản trên mạng xã hội TikTok.

Ban đầu, các phiên “PK TikTok” chủ yếu là những cuộc thi tài giữa các nhà sáng tạo nội dung thông qua ca hát, nhảy múa, kể chuyện hoặc những hình thức giải trí khác để thu hút người xem. Tuy nhiên, một số người đã biến hình thức này thành những màn thử thách nguy hiểm, thậm chí tự gây tổn hại đến sức khỏe nhằm câu view và nhận quà trực tuyến.

T. (xã Ia Ly) tự dùng dao gây tổn thương trên đùi mình để câu view và nhận quà. Ảnh chụp màn hình

Cuối tháng 8-2026, N.T.T. (SN 2009, trú tại xã Ia Ly) sử dụng tài khoản TikTok tham gia một phiên “PK TikTok” với những hình ảnh phản cảm, nguy hiểm. Để tham gia thử thách, thanh niên này để mảnh sành trên đùi rồi dùng dao chặt nhiều cái vào mảnh sành.

Mảnh sành vỡ ra và trên đùi T. xuất hiện nhiều vết rỉ máu. Tuy nhiên, càng nhiều vết thương, T. càng bị đối tượng ở bên kia màn hình liên tục thách thức, đưa ra những màn cá cược để tiếp tục có hành vi tương tự.

Cũng với hành vi tự xâm hại thân thể mình, Nguyễn Nhật Anh Tú (SN 2008, trú tại xã Biển Hồ) đã livestream dùng mảnh sành nhét vào vết thương hở ở vùng cổ tay, rồi lấy thìa đập liên tục vào mảnh sành khiến máu chảy rất nhiều.

Trong một phiên livestream khác, Tú đưa mảnh chai lên vùng đầu để thử thách đập vỡ. Với những hình ảnh nguy hiểm như vậy, song nhiều tài khoản vẫn vào bình luận cổ xúy, thách thức người livestream tiếp tục thực hiện những hành vi bất chấp sức khỏe và tính mạng.

Đối tượng Tú tự dùng mảnh sành gây ra vết thương chảy máu ở cổ tay mình. Ảnh chụp màn hình

Qua xác minh, Tú là người đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc xảy ra tại một quán nước ở phường Diên Hồng vào tháng 6-2025. Trong vụ án này, Cơ quan Công an xác định đối tượng dương tính với ma túy đá.

Trong quá trình cấm đi khỏi nơi cư trú chờ xét xử, Tú thường xuyên lên mạng TikTok thực hiện các hành vi có nội dung độc hại như trên để kiếm tiền. Trong các phiên livestream, người này còn công khai mã QR tài khoản cá nhân để người xem chuyển tiền, ủng hộ cho những màn thử thách tiếp theo.

Đáng lo ngại, tại xã Ia Pa, nam sinh học lớp 11 là D.H.A (SN 2010) cũng tham gia vào những màn livestream độc hại này. D.H.A. dùng con dao có đầu nhọn thả từ trên cao xuống đầu gối của mình gây chảy khá nhiều máu. Tuy nhiên khi được đối thủ thách thức và nhiều người bình luận cổ xúy, D.H.A. vẫn tiếp tục thả dao vào vị trí cũ chỉ với mục đích muốn được tặng quà.

Cũng tại xã Ia Pa, lực lượng chức năng phát hiện thiếu niên Đ.Q.M. (SN 2010) dùng dao nhọn thả từ trên cao xuống đùi mình. Mỗi lần thả chưa gây vết thương, đối tượng cùng livestream với M. đã đưa ra thách thức yêu cầu thực hiện lại và chỉ nhận thua kèo phạt khi trên đùi M. có nhiều thương tích.

Những phiên livestream công khai trên mạng xã hội đang khiến nhiều người lo ngại về tác động tiêu cực đến tâm lý của thanh thiếu niên, nhất là nguy cơ hình thành tâm lý tò mò, bắt chước những hành vi phản cảm, nguy hiểm.

2 thanh niên ở xã Ia Pa bị Công an xã mời lên làm việc vì phát tán hình ảnh độc hại. Ảnh: Long Phạm

Chị Phạm Thanh Hương (phường Thống Nhất) chia sẻ: “Tôi có con đang ở tuổi vị thành niên, thỉnh thoảng cháu vẫn sử dụng điện thoại và xem TikTok. Khi thấy những hình ảnh như vậy, tôi rất hoang mang.

Những màn thử thách tự gây thương tích có thể tạo ra suy nghĩ lệch lạc, nhất là đối với thanh thiếu niên. Các cháu có thể tò mò, học theo mà không lường hết hậu quả, trong khi những hành vi này hoàn toàn có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí tính mạng”.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Quang Long - Trưởng Công an xã Ia Pa nhận định: “PK TikTok” đang trở thành một nguy cơ đáng lo ngại đối với giới trẻ khi một số người biến những cuộc tương tác, so tài thông thường thành các màn câu view, nhận quà trực tuyến và kiếm tiền bất chấp sức khỏe, đạo đức và những hệ lụy đối với cộng đồng.

Đáng nói, hầu hết những người tham gia đều là các thanh thiếu niên còn hạn chế về nhận thức pháp luật. Những hành vi cung cấp thông tin phản cảm, độc hại trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

“Qua nắm bắt trên không gian mạng, vừa qua, Công an xã Ia Pa đã phát hiện 2 thanh niên tham gia những phiên livestream có nội dung độc hại và mời lên làm việc. Lực lượng Công an đã răn đe, lập hồ sơ xử lý; đồng thời phối hợp, trao đổi với gia đình và chính quyền địa phương để theo dõi, ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra” - Trung tá Long cho biết.