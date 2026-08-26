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Xử lý nhóm thanh niên cầm hung khí khoe mẽ trên TikTok

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã KDang (tỉnh Gia Lai) đã lập hồ sơ xử lý nhóm thanh niên cầm hung khí để thể hiện, khoe mẽ trên mạng xã hội TikTok, gây hiệu ứng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Theo đó, qua theo dõi tình hình trên không gian mạng, Công an xã KDang phát hiện tài khoản TikTok “Họ Vini” đăng tải một số thanh niên cầm các loại hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu…

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Hình ảnh nhóm thanh niên cầm hung khí đăng tải trên mạng xã hội TikTok. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, trên tài khoản này cũng đăng tải một số hình ảnh có nội dung gây hiệu ứng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến giới trẻ.

Do đó, Công an xã KDang đã nhanh chóng xác minh và mời 5 trường hợp liên quan lên làm việc gồm: T. (SN 2010), U. (SN 2009), H. (SN 2009), L. (SN 2009) và Th. (SN 2010) cùng trú tại thôn Botgrek, xã KDang và thu giữ 4 con dao.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh niên khai vì muốn khoe mẽ, thể hiện bản thân trên TikTok nên đã cầm các loại hung khí trên để tạo dáng, chụp hình rồi đăng tải.

Công an xã đã lập hồ sơ để xử lý, đồng thời răn đe, yêu cầu cam kết không tái phạm hành vi trên và tiếp tục theo dõi, quản lý, phòng ngừa vi phạm.

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