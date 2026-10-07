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Đề xuất xử lý số gỗ, củi sau khi chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa báo cáo UBND tỉnh về việc chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ (nay thuộc xã Ia Hrú), đồng thời đề xuất phương án xử lý số gỗ, củi thu hồi theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại trụ sở UBND xã Hbông cũ có 15 cây xanh bị chặt hạ, gồm: 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách.

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Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao UBND xã Ia Hrú xác định tính chất tài sản và tổ chức xử lý số gỗ, củi thu hồi theo quy định. Ảnh: M.P

Số gỗ, củi thu gom gồm 14 lóng gỗ tròn xà cừ với khối lượng 3,270 m³, 2 ster củi xà cừ và 0,5 ster củi phượng vĩ. Hiện toàn bộ số gỗ, củi này được bảo quản tại khuôn viên trụ sở, chưa phát hiện mua bán, thất thoát.

Về xử lý trách nhiệm, UBND xã Ia Hrú đã tổ chức kiểm điểm, thống nhất hình thức “Phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc” đối với Công an xã Ia Hrú, Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte cùng 2 cá nhân liên quan.

Theo Sở Xây dựng, 15 cây bị chặt hạ là cây thuộc nhóm loài thông thường, không thuộc nhóm cây xanh cần bảo tồn và không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép chặt hạ theo quy định. Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao UBND xã Ia Hrú xác định tính chất tài sản và tổ chức xử lý số gỗ, củi thu hồi theo quy định.

Trường hợp xác định là tài sản công thì thực hiện thanh lý tài sản, xử lý số gỗ, củi theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; trường hợp không phải tài sản công, UBND xã tổ chức bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước, nhằm tránh thất thoát, hư hại tài sản nêu trên.

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