Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Điển hình, lúc 18 giờ 18 phút ngày 12-6-2026, xe tải BKS 78C-018.34 lưu thông từ xã Ia Sao đi xã Uar thì mất lái, lao xuống vực tại khu vực đèo Tô Na (buôn Phùm, xã Uar).

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 cứu nạn tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe. Ảnh: Ngọc Triết

Tài xế Trần Văn Đã (SN 2000, trú khu phố Phú Lễ, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) mắc kẹt bên trong cabin biến dạng. Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ, 2 xe cùng phương tiện CNCH đến hiện trường. Lúc này, nạn nhân bị chèn ép toàn thân, 2 chân mắc kẹt tại khu vực bàn đạp.

Đại úy Lê Văn Bình - cán bộ trực tiếp tham gia cứu nạn - kể lại: “Trong 3 giờ khẩn trương cứu nạn, người dân xã Uar và người đi đường tập trung rất đông để cổ vũ, động viên và hỗ trợ chúng tôi cứu nạn. Sau 1 thời gian triển khai, chúng tôi đưa được chân trái nạn nhân ra nhưng chân phải vẫn còn mắc kẹt.

Lúc này, người tài xế rất đau đớn, chúng tôi vừa động viên, trấn an tinh thần, vừa tiếp nước, dinh dưỡng để nạn nhân cầm cự. Đến 22 giờ 30 phút, chúng tôi đã loại bỏ được hoàn toàn cấu kiện có liên quan chèn ép nạn nhân, cứu thành công người bị nạn”.

Mới đây, vào 5 giờ 58 phút ngày 11-9-2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 nhận tin báo của Công an xã Ia Pa về trường hợp mất tích, nghi bị đuối nước tại bờ sông Ba (thuộc địa phận thôn Ama Rin, xã Ia Pa).

Đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Nạn nhân là cháu N.Q. (SN 2016, trú tại thôn Plơi Ia Mrơn, xã Ia Pa). Thời điểm tìm kiếm, mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, chảy xiết, nhiều xoáy và đục.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã lặn tìm ở những khu vực nước sâu, các vực, ngầm đá, đồng thời sử dụng các phương tiện như lưới, móc kéo để dò tìm. Sau hơn 2 giờ, thi thể cháu Q. được tìm thấy, cách vị trí tìm kiếm ban đầu hơn 10 km.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 triển khai lực lượng rà tìm nạn nhân bị đuối nước trên sông Ba. Ảnh: Ngọc Triết

Địa bàn rộng, lực lượng, phương tiện còn hạn chế, song cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chú trọng tuyên truyền, chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ, tai nạn.

Từ đầu năm đến nay, Đội đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành về PCCC và CNCH với 2.423 người tham gia, chủ yếu tại khu dân cư, trường học.

Đơn vị còn phối hợp với Công ty Gtel triển khai thiết bị truyền tin báo cháy; đã có 77 cơ sở lắp đặt và 13 cơ sở ký hợp đồng. Đội kiểm tra định kỳ 127 cơ sở, kiến nghị khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn hơn 1.200 lượt người thuộc lực lượng PCCC cơ sở và UBND cấp xã về kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC, ứng dụng “Báo cháy 114” và cập nhật cơ sở dữ liệu PCCC, CNCH.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 tuyên truyền triển khai thiết bị truyền tin báo cháy. Ảnh: Ngọc Triết

Thượng tá Lương Anh Sơn - Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 - cho biết: “Với đơn vị nhiều chiến sĩ trẻ, chúng tôi xác định trước hết phải siết chặt kỷ luật huấn luyện, thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chuyên sâu, nâng cao thể lực, kỹ năng sử dụng trang thiết bị, khí tài và khả năng xử lý tình huống cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chữa cháy và CNCH.

Cùng với đó, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, Công an các xã, phường đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, củng cố lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng theo phương châm “4 tại chỗ” để có thể xử lý ngay từ những phút đầu, tận dụng “thời gian vàng” khi sự cố mới phát sinh”.