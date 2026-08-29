Thực tập cứu nạn cứu hộ tai nạn giao thông tại phường Ayun Pa

Lực lượng chuyên nghiệp triển khai phá cửa xe cứu người bị nạn. Ảnh: ĐVCC

Theo tình huống giả định, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo giao với đường hẻm (phường Ayun Pa) xảy ra tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô con khiến 1 người bị mắc kẹt, không tự thoát ra được. Sau khi xảy ra tai nạn, phần bình xăng của xe ô tô bị rò rỉ ra ngoài, có nguy cơ cháy xe.

Khi phát hiện tai nạn xảy ra, UBND phường nhanh chóng điều động lực lượng Công an, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, y tế đến khu vực xảy ra sự cố thực hiện các nhiệm vụ CNCH ban đầu như: đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra sự cố, trấn an tinh thần người bị nạn, triển khai dập tắt đám cháy giả định phía động cơ xe; đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp đến hỗ trợ theo số điện thoại 114.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng điều động phương tiện CNCH cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cứu người mắc kẹt và dập tắt đám cháy mới phát sinh.

Các lực lượng phối hợp sơ cấp cứu người bị nạn. Ảnh: ĐVCC

Sau khoảng 15 phút, các lực lượng đã phối hợp giải cứu thành công người bị nạn ra khu vực an toàn, sơ cấp cứu và bàn giao cho lực lượng y tế.

Buổi thực tập diễn ra nghiêm túc, an toàn, thực hiện đúng yêu cầu, kỹ thuật đề ra, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia. Buổi thực tập nhằm giúp cho lực lượng chữa cháy và CNCH có thêm kinh nghiệm, thao tác, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể.