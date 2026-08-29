Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Thực tập cứu nạn cứu hộ tai nạn giao thông tại phường Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 28-8, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Ayun Pa tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tai nạn giao thông.

luc-luong-chuyen-nghiep-trien-khai-pha-cua-cuu-nguoi-bi-nan-1.jpg
Lực lượng chuyên nghiệp triển khai phá cửa xe cứu người bị nạn. Ảnh: ĐVCC

Theo tình huống giả định, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo giao với đường hẻm (phường Ayun Pa) xảy ra tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô con khiến 1 người bị mắc kẹt, không tự thoát ra được. Sau khi xảy ra tai nạn, phần bình xăng của xe ô tô bị rò rỉ ra ngoài, có nguy cơ cháy xe.

Khi phát hiện tai nạn xảy ra, UBND phường nhanh chóng điều động lực lượng Công an, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, y tế đến khu vực xảy ra sự cố thực hiện các nhiệm vụ CNCH ban đầu như: đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra sự cố, trấn an tinh thần người bị nạn, triển khai dập tắt đám cháy giả định phía động cơ xe; đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp đến hỗ trợ theo số điện thoại 114.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng điều động phương tiện CNCH cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cứu người mắc kẹt và dập tắt đám cháy mới phát sinh.

1787920083994-1856572537691547582-409902461296363725-h.jpg
Các lực lượng phối hợp sơ cấp cứu người bị nạn. Ảnh: ĐVCC

Sau khoảng 15 phút, các lực lượng đã phối hợp giải cứu thành công người bị nạn ra khu vực an toàn, sơ cấp cứu và bàn giao cho lực lượng y tế.

Buổi thực tập diễn ra nghiêm túc, an toàn, thực hiện đúng yêu cầu, kỹ thuật đề ra, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia. Buổi thực tập nhằm giúp cho lực lượng chữa cháy và CNCH có thêm kinh nghiệm, thao tác, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

350 người khẩn trương chữa cháy rừng tại phường Quy Nhơn Nam

Hơn 500 người tham gia dập tắt cháy rừng tại phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Đến tối 27-8, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng cùng nhiều phương tiện được huy động tối đa để tham gia chữa cháy rừng trên núi Vũng Chua, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai). Cơn mưa rào xuất hiện muộn trong đêm cũng hỗ trợ tích cực cho công tác dập lửa.

Có thể bạn quan tâm

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc bị xử phạt vì chậm tiến độ

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc bị phạt 85 triệu đồng vì chậm tiến độ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Dù đã tổ chức lễ khởi công từ đầu năm 2026 và mới đây còn bị xử phạt hành chính vì không thực hiện đúng tiến độ đầu tư, song đến ngày 20-8, khu đất thực hiện Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn trong tình trạng cửa đóng, chưa thi công.

Dự án xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hòa - giai đoạn 2: Gỡ vướng giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận

Dự án xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hòa - giai đoạn 2: Gỡ vướng giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- UBND phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời tăng cường vận động, thuyết phục người dân sớm bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hòa - giai đoạn 2.

Đừng để chó thả rông thành mối họa

Đừng để chó thả rông thành mối họa

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Tình trạng chó thả rông không chỉ gây mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn là nguồn lây bệnh dại. 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm 2026 đến nay là lời cảnh báo về sự chủ quan trong quản lý, nuôi nhốt và tiêm phòng cho vật nuôi.

null