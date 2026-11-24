(GLO)- Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu với các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết quân dân và trong đơn vị.

Sáng 24-11, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) tổ chức giao lưu bóng đá giữa các đơn vị trực thuộc. Với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, các đội thi đấu sôi nổi, mang đến nhiều pha bóng đẹp và tình huống phối hợp hấp dẫn. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sức khỏe, giao lưu, tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị.

Sôi nổi các trận giao lưu bóng đá giữa các đơn vị Quân đoàn 34. Ảnh: Nguyễn Tú

Cùng ngày, Tiểu đoàn Trinh sát 28 và Tiểu đoàn Phòng hóa 21 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và vui chơi, giải trí. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, tạo không khí vui tươi sau những giờ học tập, huấn luyện và công tác; góp phần làm phong phú đời sống tinh thần trong đơn vị.

Tiểu đoàn Phòng hóa 21 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) tổ chức cho chiến sĩ đọc sách, báo. Ảnh: Nguyễn Tú



Trước đó, tối 23-11, Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình giao lưu Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Chương trình có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và học sinh nhà trường với các nội dung giao lưu văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu. Ảnh: Nguyễn Tú

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ và học sinh cùng trao đổi, chia sẻ về phong tục, tập quán, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Qua đó, giúp người tham gia hiểu thêm về các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để học sinh tìm hiểu về cuộc sống, nhiệm vụ của người lính, tăng cường sự gắn bó giữa đơn vị quân đội với nhà trường và nhân dân địa phương.

Hội Phụ nữ Trung đoàn 48 tổ chức tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Tú

Cũng trong ngày 23-11, Hội Phụ nữ Trung đoàn 48 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ Trung đoàn 48 giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình hạnh phúc và môi trường văn hóa lành mạnh”.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, hội viên trao đổi kinh nghiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng môi trường văn hóa quân sự. Nội dung trao đổi còn hướng đến việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong gìn giữ truyền thống của đơn vị, xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Trung đoàn (27/2/1947 - 27/2/2027).