Vì sao cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án tù còn 3 năm?

(GLO)- Tòa phúc thẩm giảm án cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 năm xuống còn 3 năm tù, sau khi xem xét việc khắc phục hậu quả và những tình tiết giảm nhẹ mới được bổ sung.

Chiều 7-10, sau 12 ngày xét xử, nghị án, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã công bố bản án với 10 bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trong vụ án sai phạm xảy ra tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Như đã đưa tin, ở phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến vì lý do đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Các bị cáo nghe tuyên án phúc thẩm chiều 7-10. Ảnh: Phạm Dự/VnExpress

Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, quyết định giảm hình phạt đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 năm xuống còn 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo bản án, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ thời điểm bị bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước đó. Một trong những căn cứ quan trọng được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét là việc bà Tiến đã khắc phục toàn bộ số tiền 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ được xác định tại bản án sơ thẩm.

Đáng chú ý, trước thời điểm tuyên án phúc thẩm, bà Tiến tiếp tục nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ các bị cáo khác khắc phục hậu quả vụ án.

Theo đánh giá của Hội đồng xét xử, việc chủ động khắc phục hậu quả, đồng thời xuất trình thêm các tình tiết mới tại cấp phúc thẩm là những căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên bà Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù và buộc bồi thường 108 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định bà Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế trong thời gian triển khai dự án, có trách nhiệm trong công tác quản lý nhưng đã có những sai phạm liên quan việc phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế.

Theo cáo buộc, những sai phạm này tạo tiền đề để các hành vi vi phạm tiếp tục xảy ra trong quá trình triển khai 2 dự án.

Tại phiên phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị được giảm án, đồng thời xin hưởng án treo. Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng, việc bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền phải bồi thường là tình tiết giảm nhẹ đáng kể nhưng chưa đủ căn cứ để cho hưởng án treo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử quyết định giảm một nửa mức hình phạt, từ 6 năm xuống 3 năm tù nhưng không chấp nhận đề nghị cho hưởng án treo.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Giang Long/TTO

Ngoài bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử cũng xem xét kháng cáo của các bị cáo khác và giảm hình phạt cho một số người; trong đó có những bị cáo được chuyển từ hình phạt tù sang án treo.

Hội đồng xét xử nhận định, dù vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn nhưng tại cấp phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc tích cực khắc phục hậu quả. Đây là cơ sở để tòa cân nhắc giảm hình phạt theo quy định.