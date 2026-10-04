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Các đơn vị thuộc Viện KSND tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Viện KSQS khu vực 52

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chiều 2-10, tại phường Thống Nhất, Viện kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác nắm, trao đổi thông tin, tiếp nhận và chuyển giao nguồn tin về tội phạm với các viện kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 3, 5 và 6 - Gia Lai.

Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, thống nhất những nội dung phối hợp trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành.

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Đại diện lãnh đạo Viện KSND khu vực 5 - Gia Lai ký kết cùng Viện KSQS khu vực 52. Ảnh: Dương Nguyễn

Nội dung phối hợp tập trung vào việc nắm, trao đổi thông tin về các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm; phối hợp xác định thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình giải quyết, bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm hoặc giải quyết không đúng thẩm quyền.

Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo Viện KSQS khu vực 52 và Viện KSND các khu vực 3, 5, 6 - Gia Lai đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp.

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Các đơn vị thuộc Viện KSND tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Viện KSQS khu vực 52. Ảnh: Dương Nguyễn

Việc ký kết tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để các đơn vị chủ động trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đây là kết quả quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền mới, góp phần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong và ngoài quân đội trên địa bàn thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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