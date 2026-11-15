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Tuồn 100 tấn “khí cười” ra thị trường: Hé lộ thủ đoạn sản xuất, tiêu thụ ở Hà Nội - Bắc Ninh

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NHÃ UYÊN (theo Tiếng Chuông, VOV, VNN)

(GLO)- Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán trái phép khoảng 100 tấn “khí cười” N₂O, thu giữ hơn 1.300 bình khí, gần 20 tấn khí thành phẩm và 16,5 tấn tiền chất. Vụ án hé lộ phương thức tổ chức sản xuất, phân phối quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Ngày 15-11, Công an TP. Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán trái phép khí N₂O, thường gọi là “khí cười”, hoạt động tại Hà Nội và Bắc Ninh.

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Lực lượng chức năng triệt phá cơ sở sang chiết "khí cười" với số lượng khủng ở Hà Nội. Ảnh: Công an TP. Hà Nội/Tiếng Chuông

Cơ quan điều tra đã khởi tố 33 bị can, trong đó có 22 đối tượng bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng cấm" và 11 đối tượng về tội "Mua bán hàng cấm".

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 8-2026, Trần Văn Thịnh đã thuê địa điểm tại lô CN07, Cụm công nghiệp Lăng Cao (xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) tổ chức lắp đặt hệ thống máy móc để sản xuất khí N₂O trái phép. Mục đích là cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ, phục vụ nhu cầu sử dụng bằng hình thức hít trực tiếp qua đường hô hấp.

Sau khi sản xuất, khí N₂O được chiết nạp vào các bình kim loại rồi phân phối cho những đầu mối tại nhiều tỉnh, thành phố. Đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn "khí cười", cho thấy quy mô hoạt động đặc biệt lớn.

Tiến hành khám xét nhà xưởng và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 1.311 bình kim loại chứa khí N₂O, gần 20 tấn khí thành phẩm đang được lưu trữ trong các bồn chứa tại xưởng sản xuất và 16,5 tấn hóa chất tiền chất dùng để sản xuất khí N₂O.

Đáng chú ý, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh khí N₂O phục vụ những mục đích hợp pháp như y tế, công nghiệp thực phẩm và nghiên cứu để tổ chức sản xuất, đưa khí ra thị trường tiêu thụ trái phép.

Để thực hiện hành vi, nhóm này sử dụng các bình kim loại thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó chiết nạp khí thành phẩm và phân phối qua các đầu mối. Việc tổ chức sản xuất tại nhà xưởng, kết hợp mạng lưới tiêu thụ ở nhiều địa phương đã giúp đường dây đưa một lượng lớn khí N₂O ra thị trường.

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Các đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán trái phép "khí cười". Ảnh: VOV/CAND

Theo cơ quan chức năng, vụ án cho thấy những bất cập trong công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối khí N₂O. Các đối tượng đã lợi dụng giấy phép kinh doanh phục vụ mục đích hợp pháp để đưa sản phẩm ra ngoài, đáp ứng nhu cầu sử dụng trái phép trong hoạt động giải trí.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ toàn bộ quy mô, phương thức hoạt động và những cá nhân, tổ chức tham gia đường dây để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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