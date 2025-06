“Quét sạch 2 loại tội phạm liên quan đến thuốc giả và thực phẩm giả”

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia).

Dự tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Trưởng BCĐ 389 tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: Vũ Thảo

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đất liền, đường mòn, lối mở biên giới, tuyến biên giới biển, cảng biển, vùng biển, đường hàng không, địa bàn nội địa trọng điểm diễn biến rất phức tạp. Nổi lên các hoạt động vận chuyển trái phép hàng cấm như ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu ngoại; hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như xăng, dầu, vàng, rượu, bia, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, lương thực, thực phẩm, hàng đông lạnh, hàng gia dụng…

6 tháng đầu năm 2025, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 50.736 vụ việc vi phạm (giảm 20,95% so với cùng kỳ). Trong đó, 10.862 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 79,77% so với cùng kỳ); 36.604 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (giảm 33,61% so với cùng kỳ); 3.270 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ (tăng 8,64% so với cùng kỳ); thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6.532,6 tỷ đồng (tăng 7,68% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 1.875 vụ (tăng 188,46% so với cùng kỳ) với 3.235 đối tượng (tăng 69,11% so với cùng kỳ).

Riêng trong tháng cao điểm, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều tổ chức, đường dây, ổ nhóm, đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng cấm, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho người dân. Công tác đấu tranh, xử lý các vụ việc với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các đơn vị đã bắt giữ, xử lý 10.437 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng 80,51% so với tháng 5). Trong đó, 1.936 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 6.870 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 1.631 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước 1.279 tỷ đồng; tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá ước tính trên 4.075 tỷ đồng; khởi tố 204 vụ/378 bị can.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của các tổ công tác bộ, ngành, địa phương; đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần xem đây là hoạt động thường xuyên; cần thống nhất về nhận thức và hành động, tuyên chiến, đấu tranh, triệt phá, đẩy lùi, chấm dứt tình trạng buôn lậu, hàng giả, trọng tâm vào các mặt hàng thuốc chữa bệnh và thực phẩm là những mặt hàng liên quan đến sức khoẻ, tính mạng của người dân.

Nhận định về tình hình trong 6 tháng cuối năm 2025, Thủ tướng cho rằng cần kiên định mục tiêu đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, sức khoẻ của nhân dân. Đây cũng được xác định là vấn đề lâu dài, thường xuyên, không có vùng cấm, triệt phá, tuyên chiến, quét sạch 2 loại tội phạm liên quan đến thuốc giả và thực phẩm giả.

Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát quy định của pháp luật, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đấu tranh không ngừng nghỉ, không chỉ làm trong 1 tháng vừa qua. Đề xuất chế tài xử lý thật nghiêm liên quan đến từng ngành, lĩnh vực; không để tình trạng quảng cáo sai sự thật diễn ra.

Phát động phong trào toàn dân tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; để mỗi người dân là người tiêu dùng thông thái, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả. Cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác phối hợp, phát động phong trào trong dân để hợp thành sức mạnh; phát huy công tác truyền thông về chính sách, nhận biết các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện bộ máy đủ mạnh, phân định chức năng quyền hạn cho rõ, đáp ứng về yêu cầu chuyển đổi số, công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, tài chính, phương tiện phục vụ công tác này; kiện toàn mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tham mưu, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…