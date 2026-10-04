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UBND xã Chư Sê vẫn chưa hoàn tất trả nợ cho Công ty Thuận Nghĩa Gia Lai

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Ngày 1-10, UBND tỉnh có Công văn số 12211/UBND-NC yêu cầu UBND xã Chư Sê khẩn trương rà soát, cân đối, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện nghĩa vụ thi hành án đối với Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu địa phương không để việc thi hành án tiếp tục kéo dài, làm phát sinh thêm tiền lãi do chậm thi hành án.

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Ông Nguyễn Nhiều (bìa phải) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai cho biết: Các công trình giao thông đã đưa vào sử dụng gần 10 năm nay nhưng vẫn chưa được thanh toán khoản nợ hơn 2,2 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND xã Chư Sê rà soát, cân đối nguồn kinh phí để thực hiện nghĩa vụ thi hành án đúng quy định; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Thi hành án dân sự tỉnh được giao theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thi hành án theo quy định; phối hợp với UBND xã Chư Sê và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện.

Trước đó, tại Thông báo số 630/TB-UBND ngày 31-7-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu UBND xã Chư Sê thực hiện các nội dung liên quan đến nghĩa vụ thi hành án đối với Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai, trong đó hoàn tất việc trả nợ trong quý III/2026. Tuy nhiên, hết thời hạn trên, UBND xã Chư Sê vẫn chưa hoàn tất việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai là đơn vị thi công nhiều công trình giao thông tại huyện Chư Sê (cũ) từ năm 2016. Dù các công trình đưa vào sử dụng đã gần 10 năm nhưng doanh nghiệp vẫn chưa được thanh toán số tiền 2,28 tỷ đồng.

Sau nhiều năm kiến nghị không được giải quyết, doanh nghiệp đã khởi kiện các đơn vị kế thừa nghĩa vụ. Tòa án nhân dân khu vực 11 - Gia Lai tuyên buộc UBND xã Chư Sê, UBND xã Ia Ko và Ban Quản lý Chư Sê thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Sau khi các bản án có hiệu lực pháp luật, Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành quyết định thi hành án theo yêu cầu của doanh nghiệp.

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