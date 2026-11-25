(GLO)- Giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại TP. Hồ Chí Minh, nhóm đối tượng tung chiêu bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, lừa hơn 600 người, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng. 37 bị can đã bị khởi tố.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hồ Chí Minh) vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 đường Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh). Đường dây do Đinh Lê Hồng Quế (SN 1987, trú tại phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Đối tượng Đinh Lê Hồng Quế tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh/VnE

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã rao bán hơn 600 “suất mua nhà ở xã hội”, lừa đảo hơn 600 người, chiếm đoạt tổng số tiền trên 150 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc trực tiếp với 121 bị hại.

Theo cơ quan Công an, để thực hiện hành vi phạm tội, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long.

Nhóm này tuyển nhân viên môi giới tìm kiếm khách hàng, đồng thời móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số môi giới bất động sản bên ngoài để mở rộng hoạt động.

Để tạo vỏ bọc hợp pháp, Quế đặt làm giả con dấu, văn bản của Công ty CP Đức Mạnh - đơn vị được giới thiệu là chủ đầu tư dự án và Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh.

Các đối tượng sử dụng những tài liệu giả này để khiến người có nhu cầu mua nhà tin rằng nhóm được chủ đầu tư ủy quyền phân phối căn hộ, có khả năng bố trí những suất mua đặc biệt.

Thủ đoạn được sử dụng là quảng cáo có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”. Khi khách hàng tin tưởng, ký kết hợp đồng, các đối tượng yêu cầu nộp khoản tiền từ 150-900 triệu đồng/suất dưới danh nghĩa phí mua suất rồi chiếm đoạt.

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 31 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Từ vụ việc trên, Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thủ tục, xác minh trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi giao tiền, tuyệt đối cảnh giác với lời chào mời “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”. Mọi hành vi lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, làm giả giấy tờ sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Dự án nhà ở xã hội tại số 324 Lý Thường Kiệt. Ảnh: Phương Uyên/VnE

Được biết, Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt có quy mô 4 khối chung cư cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, với tổng cộng 1.254 căn hộ. Trong đó, 1.025 căn là nhà ở xã hội, gồm 755 căn để bán và 270 căn cho thuê.

Dự án được nhiều sự quan tâm của người mua nhà khi nằm ở khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh và đối diện nhà thi đấu Phú Thọ, Bệnh viện Trưng Vương, xung quanh là nhiều khu căn hộ quy mô lớn đã hình thành.

Thời điểm mở bán, nhiều môi giới tự nhận là người của chủ đầu tư, quảng cáo có thể bảo đảm suất mua, ưu tiên chọn căn không cần bốc thăm nếu khách nộp 50-150 triệu đồng tiền "giữ chỗ".

Tuy nhiên, ngày 7-4, Công ty CP Đức Mạnh khẳng định chưa nhận hồ sơ, tiền đặt cọc, không ủy quyền cho bất kỳ ai môi giới, chào bán căn hộ và đã đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Từ những phản ánh này, Công an thành phố đã vào cuộc điều tra, phát hiện đường dây của Đinh Lê Hồng Quế.