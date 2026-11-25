(GLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi thông báo tìm người bị hại liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cơ sở thẩm mỹ JK (địa chỉ số 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ sở này do Phạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của cơ sở là phun xăm thẩm mỹ, cắt tóc và gội đầu.

Mặc dù không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và không có người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định, cơ sở vẫn tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu dịch vụ có yếu tố khám chữa bệnh.

Cơ sở thẩm mỹ JK ở số 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bộ Công an

Để thu hút khách hàng, các đối tượng đã thuê những người không có chuyên môn, không có giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ.

Các đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật về phương pháp và công dụng của máy móc, thiết bị nhằm thực hiện các dịch vụ kỹ thuật như cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Bước đầu, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ được 20 khách hàng có liên quan đến các dịch vụ tại cơ sở, với tổng số tiền đã thanh toán hơn 260 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố các bị can liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) đề nghị những người là bị hại liên quan đến Cơ sở thẩm mỹ JK sớm liên hệ cơ quan Công an để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Người dân có thể đến trực tiếp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) tại số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để trình báo; hoặc liên hệ qua số điện thoại 0694.389.144 - 0942.063.673, gặp điều tra viên Nguyễn Chí Cường để được hướng dẫn.