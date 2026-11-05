Giả danh bác sĩ thẩm mỹ, hút mỡ khiến khách hàng tổn thương não nghiêm trọng

(GLO)- Tin vào quảng cáo làm đẹp trên Facebook, 1 phụ nữ tại TP. Hồ Chí Minh tìm đến dịch vụ hút mỡ của người tự xưng là bác sĩ thẩm mỹ. Ca can thiệp trái phép khiến nạn nhân hôn mê, tổn thương não nghiêm trọng.

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Danh Minh (28 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau vụ giả danh bác sĩ thẩm mỹ, thực hiện hút mỡ trái phép khiến 1 khách hàng bị tổn thương não nghiêm trọng.

Đối tượng Đoàn Danh Minh. Ảnh: CACC/TNO

Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh ngày 4-11, Đoàn Danh Minh không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa hay phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm môi giới và tham gia hỗ trợ các bác sĩ thẩm mỹ, Minh nắm được một số thủ thuật, từ đó nảy sinh ý định giả danh bác sĩ để trục lợi.

Để tìm kiếm khách hàng, Minh lập trang Facebook mang tên "Hoàng Huy chuyên xử lý u mỡ cổ rùa", thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh trước và sau khi can thiệp nhằm tạo dựng uy tín, thu hút những người có nhu cầu làm đẹp.

Tin vào những lời quảng cáo này, chị H.T.M.D. (44 tuổi, trú TP. Hồ Chí Minh) liên hệ để tìm hiểu dịch vụ hút mỡ vùng cổ rùa. Với những lời tư vấn, cam kết về hiệu quả cùng hình ảnh được giới thiệu là kết quả thẩm mỹ thành công, Minh khiến khách hàng tin tưởng và đồng ý sử dụng dịch vụ.

Hai bên thỏa thuận chi phí hút mỡ 18 triệu đồng, kèm khuyến mãi hút mỡ vùng cầu vai và nọng cằm. Sau khi chốt dịch vụ, Minh thuê Phòng khám HAP tại số 218 Trần Hưng Đạo (phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh) do Phạm Đức Anh (43 tuổi) làm Giám đốc, để thực hiện thủ thuật.

Bệnh nhân được chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi được Đoàn Danh Minh hút mỡ. Ảnh: CACC/SK&ĐS

Sáng 8-5-2026, chị D. đến phòng khám theo lịch hẹn và chuyển khoản trước 16 triệu đồng cho Minh. Sau khi hoàn tất hồ sơ, thực hiện một số xét nghiệm nhanh, Minh cùng Lê Minh Huy - nhân viên điều dưỡng của phòng khám, tiến hành hút mỡ cho khách hàng.

Đáng chú ý, dù không có chuyên môn, chứng chỉ hành nghề và chuyên khoa thẩm mỹ, Minh và Huy vẫn tự ý pha thuốc, gây mê và thực hiện thủ thuật hút mỡ vùng cổ. Sau đó, các đối tượng tiếp tục tiêm thuốc tê để hút mỡ vùng nọng cằm cho khách.

Trong quá trình thực hiện, chị D. bất ngờ xuất hiện biểu hiện tím tái vùng mang tai, sức khỏe chuyển biến nguy kịch. Nạn nhân lập tức được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tuy nhiên, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi chị D. rơi vào tình trạng hôn mê, bị tổn thương não nặng và đến nay vẫn chưa hồi phục.

Sau khi xảy ra sự việc, Đoàn Danh Minh bỏ trốn sang Lào nhằm trốn tránh trách nhiệm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã phát thông báo truy tìm, tổ chức xác minh và đưa Minh về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ những vi phạm tại Phòng khám HAP, đồng thời xác minh trách nhiệm của Phạm Đức Anh, Lê Minh Huy và những cá nhân có liên quan.