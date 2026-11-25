(GLO)- Sáng 25-11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang khẩn trương xác minh vụ việc nhóm thanh thiếu niên tụ tập, đánh nhau trên đường Lê Lợi (phường Pleiku).

Trước đó, tối 24-11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 1 nhóm khoảng 15 thanh thiếu niên nam, nữ tụ tập trên đường Lê Lợi.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập và có biểu hiện gây rối trên đường Lê Lợi. Ảnh chụp màn hình

Trong nhóm có 1 nam thanh niên hùng hổ xông tới chửi bới, thách thức và đánh 1 nam thanh niên khác. Dù được những người xung quanh can ngăn, nam thanh niên tiếp tục xông tới dùng tay đánh vào vùng đầu của đối thủ.

Sau đó, nhóm thanh thiếu niên đã giải tán trên nhiều xe máy và xe máy điện. Một số đối tượng còn rú ga gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự khu vực.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Pleiku, Công an phường Thống Nhất khẩn trương xác minh vụ việc.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 24-11. Hiện lực lượng Công an đã xác minh làm rõ danh tính những người có liên quan trong đoạn clip và đang mời lên làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.