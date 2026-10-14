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Xác minh vụ nữ sinh đánh nhau tại xã Ia Ko

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 14-10, Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với Công an xã Ia Ko xác minh vụ nữ sinh đánh nhau tại vườn cao su.

Theo đó, ngày 13-10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái đang dùng tay đánh 1 người khác nằm ở dưới đất trong khu vực vườn cao su.

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Video ghi lại hình ảnh các nữ sinh đánh nhau ở xã Ia Ko. Ảnh chụp màn hình

Thông tin từ clip cho biết trong số người có hành vi trên là học sinh của Trường THPT số 2 Trần Cao Vân.

Từ nguồn tin trên, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Công an xã tiến hành xác minh và đã mời một số nữ sinh liên quan đến vụ việc lên Công an xã làm việc.

Ông Nguyễn Văn Huy - Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay: Trong vụ các nữ sinh đánh nhau có 1 em là học sinh lớp 10 của nhà trường. Vụ việc cũng đã được nhà trường phát hiện, xử lý cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip được 1 nữ sinh đăng tải ghi lại vụ việc trên nên nhà trường tiếp tục phối hợp với Công an xã xác minh làm rõ.

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