Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo vay tiền đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo tìm bị hại trong vụ án Trương Thị Thu Cúc (SN 1978, trú thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa thông tin gian dối để vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Vụ án xảy ra tại tỉnh Gia Lai năm 2026. Kết quả điều tra xác định: Trương Thị Thu Cúc đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn ngân hàng, thỏa thuận lãi suất và thời hạn trả nợ để huy động số tiền lớn của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Cúc không dùng để đáo hạn ngân hàng như đã thỏa thuận mà chiếm đoạt để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị ai là bị hại hoặc có liên quan đến vụ án, nếu biết Trương Thị Thu Cúc sử dụng thủ đoạn trên để chiếm đoạt tiền hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác nhưng chưa có đơn tố cáo, liên hệ cơ quan Công an tại địa chỉ liên hệ tại số 144 đường Cần Vương (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) hoặc qua Điều tra viên Lê Quang Trường (số điện thoại 0961.973.032) để được giải quyết.