Tạm giữ 10 xe máy càn quấy ở khu vực hồ Ia Mơ Nông

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Ly xử lý 10 trường hợp có biểu hiện càn quấy ở khu vực hồ Ia Mơ Nông.

Theo đó, hồ Ia Mơ Nông là một trong những địa điểm du lịch thu hút du khách trên địa bàn xã Ia Ly.

Các thanh thiếu niên càn quấy ở khu vực hồ Ia Mơ Nông bị xử lý. Ảnh: ĐVCC

Lợi dụng việc nhiều người đến vui chơi ở hồ Ia Mơ Nông, một số đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn cũng như các xã lân cận đã điều khiển xe máy trên bờ hồ có biểu hiện càn quấy, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hình ảnh của điểm du lịch.

Trước tình trạng trên, Đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp với Công an xã Ia Ly triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát để kịp thời xử lý.

Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện, lập biên bản với 10 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 phương tiện về các lỗi vi phạm như không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô… Đồng thời gọi hỏi, răn đe, lập hồ sơ theo dõi, yêu cầu ký cam kết với các thanh thiếu niên vi phạm.