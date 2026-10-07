Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tạm giữ 10 xe máy càn quấy ở khu vực hồ Ia Mơ Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Ly xử lý 10 trường hợp có biểu hiện càn quấy ở khu vực hồ Ia Mơ Nông.

Theo đó, hồ Ia Mơ Nông là một trong những địa điểm du lịch thu hút du khách trên địa bàn xã Ia Ly.

tam-giu-10-xe-may-can-quay-o-khu-vuc-ho-ia-mo-nong.jpg
Các thanh thiếu niên càn quấy ở khu vực hồ Ia Mơ Nông bị xử lý. Ảnh: ĐVCC

Lợi dụng việc nhiều người đến vui chơi ở hồ Ia Mơ Nông, một số đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn cũng như các xã lân cận đã điều khiển xe máy trên bờ hồ có biểu hiện càn quấy, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hình ảnh của điểm du lịch.

Trước tình trạng trên, Đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp với Công an xã Ia Ly triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát để kịp thời xử lý.

Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện, lập biên bản với 10 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 phương tiện về các lỗi vi phạm như không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô… Đồng thời gọi hỏi, răn đe, lập hồ sơ theo dõi, yêu cầu ký cam kết với các thanh thiếu niên vi phạm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lật đường dây “vỗ béo” heo bằng Salbutamol, tuồn hơn 10.000 tấn ra thị trường

Lật đường dây “vỗ béo” heo bằng Salbutamol, tuồn hơn 10.000 tấn ra thị trường

Tin tức

(GLO)- Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sử dụng chất cấm Salbutamol để “vỗ béo”, tạo nạc cho heo với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 1-2026, hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm đã được đưa ra thị trường, tổng giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc Công ty Vintechpharm Nguyễn Thế Vinh

Bắt Giám đốc Công ty Vintechpharm Nguyễn Thế Vinh

Tin tức

Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty Vintechpharm, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, với cáo buộc sản xuất và bán viên sủi không đảm bảo, quảng cáo không đúng sự thật.

Vụ Ngân 98: Công an đề nghị người từng buôn bán thực phẩm giảm cân trình báo

Vụ Ngân 98: Công an đề nghị người từng buôn bán thực phẩm giảm cân trình báo

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh xác định nguồn cung hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98 và đề nghị cá nhân, doanh nghiệp từng buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương đến cơ quan điều tra trình báo để được xem xét theo quy định.

null