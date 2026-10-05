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Tạm giữ hình sự đối tượng đâm cô gái tử vong tại nhà trọ ở xã Tây Sơn

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Sáng 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đã tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Hiểu (SN 1988, trú thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn) để điều tra làm rõ vụ án vừa xảy ra tại nhà trọ trên đường Lê Lợi (thuộc thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn) khiến 1 cô gái tử vong.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 3-10, Hiểu đến Công an xã Tây Sơn đầu thú, khai nhận vừa thực hiện hành vi dùng dao tấn công 2 người tại nhà trọ nói trên.

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Khu vực nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đỗ Hiến

Cơ quan Công an xác định, 2 nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị B.D. (SN 1999, trú thôn Hà Lòng, xã KDang, có quan hệ tình cảm với Hiểu) và anh Đ.T.S. (SN 1995, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú).

Trước thời điểm gây án, Hiểu đi nhậu với bạn xong điều khiển xe máy đến nơi trọ của chị D. để nói chuyện. Khi đến nơi thì phát hiện trong phòng trọ của chị D. lúc này còn có anh S. nên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Đối tượng chạy xe máy về nhà lấy dao, khoảng 20 giờ quay lại phòng trọ đâm chị D. và anh S.

Hai nạn nhân được lực lượng Công an và người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên chị D. đã tử vong sau đó.

Sáng 5-10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết anh S. đang được điều trị tại Khoa Ngoại lồng ngực, tình hình sức khỏe đã ổn định.

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