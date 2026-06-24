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Gia Lai: Khởi tố đối tượng dùng dao tự chế đâm 1 thanh niên bị thương

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Nghĩ rằng thanh niên đang đi xe máy trên đường là người đã từng đánh mình trước kia, một đối tượng ở xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã cầm dao tự chế đâm vào vùng vai khiến nạn nhân bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Trần Văn Trung (SN 1989, trú tại phường An Khê) về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

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Đối tượng Trung (thứ 2 từ phải qua) bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Theo hồ sơ, khi sống cùng vợ trên địa bàn xã Ia Tul, Trung từng bị một đối tượng khác đánh. Ngày 24-4-2026, Trung phát hiện anh N.Đ. (SN 2009, trú tại xã Ia Tul) đang điều khiển xe máy đi trên đoạn đường thuộc buôn Plơi Apa Ơi H’Briu (xã Ia Tul) thì nghĩ rằng đây chính là người đã hành hung mình trước kia.

Do đó, Trung điều khiển xe máy đi phía sau, cầm theo 1 con dao tự chế dài khoảng 1 m đâm từ phía sau vai khiến anh Đ. bị thương phải đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Quá trình điều tra, Công an xã Ia Tul xác định: Hành vi của Trung có dấu hiệu của tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Được biết, Trung là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Giết người” và 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

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