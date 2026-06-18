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Khám phá nhanh vụ đánh chết anh vợ trong cuộc nhậu ở Ia Tul

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an xã Ia Tul và các đơn vị liên quan khẩn trương khám phá nhanh vụ án mạng, tạm giữ đối tượng đánh chết anh vợ trong cuộc nhậu.

Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 17-6, Công an xã Ia Tul nhận được tin báo về việc anh N.Đ. (SN 1988, trú tại thôn Plơi Toan, xã Ia Tul) tử vong ở dưới gầm nhà sàn của gia đình, có dấu hiệu bất thường, nghi bị sát hại.

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Đối tượng Bế đã đánh chết anh vợ trong 1 cuộc nhậu ở Ia Tul. Ảnh: ĐVCC

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua đó, xác định nạn nhân tử vong do 1 vết thương vùng đầu, nghi do vật tày cứng gây ra. Qua làm việc với những người có liên quan, cơ quan Công an nghi vấn Ksor Bế (SN 1993, cùng trú tại thôn Plơi Toan), là em rể của anh Đ, chính là nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 16-6, anh Đ. và Bế, anh S.B. (SN 1981), K.T. (SN 1983) cùng trú tại thôn Plơi H’Bel, xã Ia Tul đi nhậu đám cưới của nhà người quen ở thôn Plơi Toan. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả nhóm rủ nhau về nhà sàn của anh Đ. để tiếp tục uống khoảng 1 lít rượu mà anh Đ. mang từ đám cưới về.

Sau khi uống hết 1 lít rượu trên, anh Đ. đưa 100 nghìn đồng nói Bế đi mua thêm rượu nên Bế đã cùng anh B. đi mua. Tuy nhiên, vì đêm khuya không còn người bán rượu, Bế đã cùng anh B. quay về trả tiền lại cho anh Đ.

Bực tức vì không có rượu uống, anh Đ. đã chửi bới và đuổi đánh mọi người. Anh B. và anh T. bỏ chạy trước, còn Bế chạy sau cùng nên bị anh Đ. cùng 1 cây gậy đánh trúng vào trán, khiến Bế lăn từ cầu thang nhà sàn xuống đất.

Khi anh Đ. cầm cây gậy chuẩn bị tiếp tục đánh Bế thì Bế đã giật được cây gậy đánh 1 cái vào đầu của anh Đ. khiến nạn nhân gục xuống đất tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Bế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

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Nhà sàn của anh Đ. nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng Công an đã triển khai lực lượng truy xét và vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin về đối tượng. Đến khoảng 11 giờ ngày 17-6, các trinh sát đã xác định được vị trí của Bế đang trốn tại xã Chư A Thai. Chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an đã vận động Bế ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Liên quan đến vụ án, Thượng tá Trần Khánh Dực - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh - cho hay: Vụ án mạng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng rượu, bia quá đà dẫn đến không làm chủ được bản thân, mất kiểm soát hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng giữa những người trong chính gia đình mình. Do đó, bản thân mỗi người nên nhận thức rõ tác hại của bia, rượu, không lạm dụng để tránh để lại hậu quả khôn lường.

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