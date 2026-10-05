Bắt Giám đốc Công ty Vintechpharm Nguyễn Thế Vinh

Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty Vintechpharm, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, với cáo buộc sản xuất và bán viên sủi không đảm bảo, quảng cáo không đúng sự thật.

Ngày 5-10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm (viết tắt là Công ty Vintechpharm), cùng 3 đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, quy định tại khoản 1, điều 193 bộ luật Hình sự.

Ông Vinh bị bắt tạm giam trong quá trình điều tra vụ án.

Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng đối với ông Vinh. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Vintechpharm, địa chỉ tại xã Hồng Vân (TP. Hà Nội) ông Vinh làm giám đốc có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng công bố.

Ngày 17.8 vừa qua, PC03 Công an TP. Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của công ty, phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ.

Cảnh sát giữ, niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất và 3 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng.

Qua phân tích 4 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm, cảnh sát xác định chất bảo quản Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18 - 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực phẩm giả. Ảnh: Công an cung cấp

Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Theo Công an TP. Hà Nội, chi phí sản xuất mỗi lọ chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45.000 - 60.000 đồng/lọ, thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee. Các sản phẩm còn được quảng cáo với những công dụng như tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có đối tượng sử dụng là trẻ em.

PC03 Công an TP. Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cảnh sát đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua, sử dụng các sản phẩm C sủi mang nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ - RAU MÁ, ACTISO PRO do Công ty Vintechpharm cung cấp thì liên hệ PC03 Công an TP. Hà Nội tại số 356 đường Vạn Xuân (xã Hoài Đức, TP. Hà Nội) hoặc điều tra viên Mã Đại Dương theo số điện thoại 0949926926 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

Theo Trần Cường (TNO)