Đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng kém chất lượng

(GLO)- Chiều 30-6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Dự hội nghị có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh cùng lãnh đạo xã, phường ở các điểm cầu địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lê Hồng Hà cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường cơ bản ổn định. Tuy nhiên, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có thời điểm biến động do tác động của thị trường thế giới và nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước.

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tuy không diễn biến nóng nhưng có xu hướng phức tạp hơn với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát để tiêu thụ hàng hóa vi phạm.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng và triển khai đồng loạt các giải pháp mang tính trọng tâm, xuyên suốt.

Các lực lượng chức năng đã chủ động nắm tình hình, tăng cường quản lý địa bàn, triển khai hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Quang Tấn

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 1.388 vụ vi phạm, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025; xử phạt vi phạm hành chính 1.304 vụ, tăng 72,3%; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 61,819 tỷ đồng, giảm 6,94%.

Đồng thời, khởi tố 24 vụ và 40 bị can về các hành vi như: buôn bán hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn, vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng, khai thác tài nguyên, ma túy và sở hữu trí tuệ…

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (từ ngày 7 đến 30-5-2026), các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 60 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, thu nộp ngân sách hơn 655 triệu đồng và khởi tố 3 vụ liên quan đến xâm phạm sở hữu trí tuệ, sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lê Hồng Hà báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

“Thời gian tới, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh diễn ra nhiều hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra các tuyến, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm” - ông Lê Hồng Hà cho hay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những mặt đạt được cũng như nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và nhận diện những nguy cơ, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; từ đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Sở Công Thương chủ trì rà soát, đánh giá lại toàn bộ các đầu việc hiện nay của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; phân công đầu việc của từng sở, ngành, địa phương, không để trùng lặp nhưng phải đảm bảo phủ kín.

Đồng thời, đẩy nhanh số hóa dữ liệu về cơ sở sản xuất, kinh doanh, điểm bán hàng; ứng dụng công nghệ trong quản lý, lấy Chi cục Quản lý thị trường tỉnh làm đầu mối quản lý dữ liệu và điều phối hoạt động kiểm tra.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới cần tập trung đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng kém chất lượng từ khâu sản xuất đến lưu thông, nhất là ngăn chặn tình trạng sản xuất cà phê giả; tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo tiêu chí xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm định hướng phát triển bền vững, bảo đảm hàng hóa thân thiện với môi trường, hạn chế phát sinh chất thải.

Đại biểu đề xuất giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm trong thời gian tới. Ảnh: Quang Tấn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý, các lực lượng phải làm nghiêm túc, trách nhiệm để bảo vệ những người làm ăn lương thiện; nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Từng đơn vị phải tổ chức lại lực lượng chuyên nghiệp, bài bản; tổ chức kiểm tra theo hướng tập trung, đúng trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm của mỗi đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung kiểm soát tốt vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp cũng như chú trọng đến công tác xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo nâng cao chất lượng, giá trị nông sản…