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Người phụ nữ 47 tuổi bị khởi tố vì ép con trai người tình uống thuốc diệt chuột

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NHÃ UYÊN (theo VOV, Công an TP.HCM)

(GLO)- Từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, Bùi Thị Hạnh (SN 1979, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) đã pha thuốc diệt chuột vào nước rồi ép con trai của người tình uống.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh để điều tra về tội “Giết người”.

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Đối tượng Bùi Thị Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. HCM

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 30-9, Công an phường Tam Thanh tiếp nhận tin báo về việc 1 trẻ em trên địa bàn bị ép uống thuốc diệt chuột.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lạng Sơn) được giao chủ trì, phối hợp Công an phường Tam Thanh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Bùi Thị Hạnh có liên quan trực tiếp nên triệu tập đến làm việc. Ban đầu, Hạnh không thừa nhận hành vi và tìm cách che giấu sự việc.

Tuy nhiên, từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết quả giám định, cơ quan điều tra từng bước làm rõ diễn biến vụ việc. Sau đó, Hạnh đã khai nhận hành vi của mình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hạnh có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Thành Đông. Trong quá trình qua lại, giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn.

Ngày 29-9, xuất phát từ những mâu thuẫn này, Hạnh đã sử dụng thuốc diệt chuột pha vào nước rồi ép con trai anh Đông là cháu N.T.C. (SN 2014) uống. Cháu bé sau đó được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, hiện sức khỏe đã bước đầu ổn định.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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