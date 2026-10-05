Trộm và tiêu thụ 2.700 con mèo, 12 người bị khởi tố

(GLO)- Công an TP. Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 người để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, liên quan đường dây bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, Lưu Thanh Bình (39 tuổi, trú ở TP. Cần Thơ) được xác định là người thu mua, tiêu thụ mèo trong đường dây. Bình thu mua mèo sống, tập kết tại 1 địa điểm ở phường Thới An, sau đó bán lại cho người có nhu cầu.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt Lưu Thanh Bình. Ảnh: CA TP. Hồ Chí Minh/TTO

Để có nguồn hàng, Bình móc nối với những người chuyên bắt trộm mèo. Các đối tượng tiếp tục rủ rê, lôi kéo thêm đồng phạm, hình thành nhiều nhóm hoạt động tại xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp và phường An Hội Tây.

Các nhóm này phân chia địa bàn, sử dụng xe máy đi vào các khu dân cư để tìm mèo. Thời gian hoạt động chủ yếu từ khoảng 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, lợi dụng lúc người dân nghỉ ngơi, đường phố vắng người.

Theo lời khai, các đối tượng sử dụng bẫy mèo để bắt vật nuôi. Sau khi bắt được mèo, chúng nhanh chóng thu gom, đưa đi bán. Mỗi nhóm có thể bắt từ 4-10 con mèo trong 1 đêm.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện hoạt động bất thường của các nhóm này nên tổ chức theo dõi, xác minh phương thức và quy luật hoạt động.

Ngày 8-7-2026, lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hoạt động của nhóm đối tượng, thu giữ 50 con mèo, 55 bẫy mèo, 2 cân, 14 túi các loại, 13 điện thoại di động, 7 xe máy, 2 máy đánh lông và 6,7 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an xác định các đối tượng đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo trong thời gian hoạt động. Ngoài số mèo do các nhóm trực tiếp bắt trộm, Bình còn thu mua mèo từ nhiều người khác để bán lại.

Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố 12 người trong đường dây trộm mèo, tiêu thụ 2.700 con. Ảnh: CA TP. Hồ Chí Minh/TTO

Sau khi thu giữ 50 con mèo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp xác minh chủ sở hữu. Đến nay, 13 con mèo đã được trao trả cho 13 người dân. Số mèo còn lại được Trung tâm xã hội HAVEPAWS tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng trong thời gian cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị những người từng bị mất mèo liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS để cung cấp thông tin, phối hợp nhận dạng và thực hiện thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.

Vụ án đang được Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.